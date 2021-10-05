Силуанов не исключил рост российской экономики выше прогнозов

По итогам года темпы роста российской экономики могут оказаться выше прогнозов правительства, считает глава Минфина Антон Силуанов.

Сейчас Минэкономразвития предполагает рост ВВП по итогам года в 4,2%. Как отметил Силуанов, восстановление экономики РФ идет более динамично по сравнению с другими странами и мировой экономикой в целом.

В частности, речь идет о показателях ВВП, промпроизводства, потребительского спроса и инвестиционной деятельности.

Во время парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" министр рассказал, что экономика не только восстановилась, но стала более устойчивой. Уровень деловой активности достиг допандемийных значений еще в конце прошлого года - исключение составляет только нефтяная сфера из-за ограничений по линии ОПЕК+.

"Не исключено, что мы еще по факту подведения итогов текущего года увидим более существенные темпы развития экономики", - цитирует Силуанова РИА Новости.

Согласно прогнозу аналитиков Coface, ВВП России по итогам года вырастет на 3,9%, а годовая инфляция составит 6,1%.