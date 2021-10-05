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05.10.2021 12:01
Рубрика: Экономика

Силуанов не исключил рост российской экономики выше прогнозов

Текст: Евгения Думанская
По итогам года темпы роста российской экономики могут оказаться выше прогнозов правительства, считает глава Минфина Антон Силуанов.

Сейчас Минэкономразвития предполагает рост ВВП по итогам года в 4,2%. Как отметил Силуанов, восстановление экономики РФ идет более динамично по сравнению с другими странами и мировой экономикой в целом.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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В частности, речь идет о показателях ВВП, промпроизводства, потребительского спроса и инвестиционной деятельности.

Во время парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" министр рассказал, что экономика не только восстановилась, но стала более устойчивой. Уровень деловой активности достиг допандемийных значений еще в конце прошлого года - исключение составляет только нефтяная сфера из-за ограничений по линии ОПЕК+.

"Не исключено, что мы еще по факту подведения итогов текущего года увидим более существенные темпы развития экономики", - цитирует Силуанова РИА Новости.

Согласно прогнозу аналитиков Coface, ВВП России по итогам года вырастет на 3,9%, а годовая инфляция составит 6,1%.

Экономика Макроэкономика Правительство Минфин

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