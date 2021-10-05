Tesla заплатит бывшему работнику почти 137 млн долларов из-за расизма

Федеральное жюри присяжных обязало компанию Tesla выплатить бывшему чернокожему сотруднику почти 137 млн долларов в качестве компенсации за то, что рабочая среда была расово враждебной.

Оуэн Диас работал на заводе Tesla во Фримонте в 2015 и 2016 годах, пишет The Wall Street Journal. В официальном сообщении, которое было разослано сотрудникам компании, Tesla сообщила, что в рамках дела рассматривались жалобы на расовые оскорбления, которые слышал Диас на работе и расистских граффити в ванных комнатах.

Также в Tesla рассказали, что руководство завода обращало внимание на жалобы на проявление расизма в среде рабочих и следила за применением противодействующих мер. Но, видимо, контроль был недостаточным, и теперь Tesla должна выплатить 6.9 млн компенсации и 130 млн штрафа.

"Мы убеждены, что приведённые факты не оправдывают вердикт, вынесенный присяжными в Сан-Франциско, но признаём, что в 2015 и 2016 годах мы не были идеальными", - прокомментировали в Tesla, добавив, что в настоящее время на заводах работают комиссии по расследованию жалоб от рабочих и предоставлению равных возможностей для всех сотрудников.

Сообщается, что перед началом заседания компания Tesla попыталась исключить из состава присяжных одного из членов, но судья Уильям Оррик не позволил сделать этого, заявив, что попытка была основана на расизме и была "преднамеренно дискриминационной".