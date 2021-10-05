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05.10.2021 09:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota подтвердила выпуск бюджетного кроссовера Aygo X

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

На прошлой неделе на дорогах вновь были замечены прототипы новой модели Toyota, которая, как предполагалось, станет серийной версией концепта Aygo X Prologue. Компания официально подтвердила эти слухи.

Фото: Пресс-служба Toyota.
В линейке Toyota появится кроссовер Frontlander

Toyota опубликовала тизер новой модели в преддверии её скорой премьеры и рассекретила название, под которым автомобиль появится на рынке: Aygo X, где X следует читать как Cross.

Также в компании подтвердили, что в основе Aygo X лежит платформа GA-B - та же, что и у обладателя звания "Автомобиль года" хэтчбека Yaris и его логичной производной в формате SUV - Yaris Cross.

"Разрабатывая Aygo X в Европе для европейских клиентов, команда создателей изучила существующий темп городской и окрестной жизни, а также представила, как он может измениться в будущем, чтобы создать компактный кроссовер, уникальный для сегмента A", - сказали в Toyota.

Новый Toyota Aygo X представят в начале ноября, известно, что сборку наладят на заводе марки в Колин, Чешская Республика.

#Toyota