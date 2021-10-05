Toyota подтвердила выпуск бюджетного кроссовера Aygo X

На прошлой неделе на дорогах вновь были замечены прототипы новой модели Toyota, которая, как предполагалось, станет серийной версией концепта Aygo X Prologue. Компания официально подтвердила эти слухи.

Toyota опубликовала тизер новой модели в преддверии её скорой премьеры и рассекретила название, под которым автомобиль появится на рынке: Aygo X, где X следует читать как Cross.

Также в компании подтвердили, что в основе Aygo X лежит платформа GA-B - та же, что и у обладателя звания "Автомобиль года" хэтчбека Yaris и его логичной производной в формате SUV - Yaris Cross.

"Разрабатывая Aygo X в Европе для европейских клиентов, команда создателей изучила существующий темп городской и окрестной жизни, а также представила, как он может измениться в будущем, чтобы создать компактный кроссовер, уникальный для сегмента A", - сказали в Toyota.

Новый Toyota Aygo X представят в начале ноября, известно, что сборку наладят на заводе марки в Колин, Чешская Республика.