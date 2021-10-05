Toyota Yaris получит близнеца под маркой Mazda

Субкомпактный хэтчбек Toyota Yaris последнего поколения XP210 в ближайшие месяцы получит брата-близнеца под именем Mazda2. Фото прототипа условно перспективной модели с заклеенными значками Mazda опубликовал ресурс Motor1.

Издание пишет, что целевым рынком для "новой" Mazda станет Евросоюз - здесь машину предложат в пятидверном кузове и с гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый бензиновый мотор (91 л.с.), электродвигатель (80 л.с.) и вариатор. Привод - передний. Полноприводную версию, а также трехдверный спорт-хэтчбек GR Yaris под маркой Mazda производить не планируют.

Новая Mazda2 станет очередным плодом сотрудничества Toyota и Mazda, которое длится с 2015 года. "Двойка" предыдущего поколения DJ/DL опиралась на оригинальное шасси Mazda DJ platform и выпускалось в 2014-2019 гг.

Toyota Yaris XP210 производится с конца 2019 года, машина носит титул "Лучшего автомобиля в Европе-2021".

Фото: www.motor1.com