"У меня заработал Facebook": Мария Захарова одной из первых зашла в соцсеть

Пользователи начинают сообщать о возобновлении работы социальной сети Facebook после шестичасового сбоя.

Одной из первых о возможности снова войти в свой аккаунт сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"У меня заработал Facebook", - написала она в Telegram-канале.

Трафик соцсети Facebook начал расти, это может быть признаком ее восстановления, сообщает ТАСС со ссылкой на мониторинговую группу Kentik.

Напомним, пользователи не могли обновить ленты новостей в мобильных приложениях и на сайтах Facebook и Instagram, а также отправить сообщения и позвонить через WhatsApp примерно с 18:30 по московскому времени.

Многие эксперты сходятся во мнении, что виной стала ошибка в конфигурации DNS-серверов, из-за которой браузеры и мобильные приложения не могут открыть веб-сайт или загрузить контент с нужного сервера.