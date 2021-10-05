В "Газпроме" прогнозируют холодную и снежную зиму

Предстоящая зима в России будет снежной и холодной, рассказал журналистам глава "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Он отметил, что страна подготовилась к отопительному сезону на две недели раньше срока и потребители будут обеспечены газом в полном объеме, поскольку внутренний рынок является приоритетом для "Газпрома".

"Считаю, что зима будет холодной, будет снежной", - передает слова Густова "Прайм".

Также из презентации к докладу Густова следует, что в этом году компания планирует поставить на внутренний рынок 258,3 миллиарда кубометров газа, большая часть из которых приходится на ресурсы "Газпрома". Суммарные поставки на российский рынок составят 365,6 млрд куб. м, из них 71% придется на "Газпром межрегионгаз".

Кроме того, получены уже около 400 тысяч заявок на участие в программе газификации, и до конца года планируется подключить 300 тысяч потребителей в российских регионах.

Как стало известно, биржевая цена на газ в Европе поставила новый рекорд, превысив 1300 долларов за тысячу кубометров.