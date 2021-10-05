В ОАЭ начали принимать карты "Мир"

В Объединенных Арабских Эмиратах появилась техническая возможность приема карт платежной системы "Мир", передает РИА Новости со ссылкой на заявление системы.

Как сообщается, торгово-сервисные предприятия, являющиеся клиентами крупнейшей в регионе компании на рынке электронной коммерции Network International, теперь могут принимать платежные карты "Мир".

Сейчас организация активно подключает платежные терминалы в Дубае и других регионах страны. Настройку всех терминалов для приема российских карт планируется завершить к концу года.

Кстати, в России на карты "Мир" приходят большинство пособий и пенсий. Так, с 1 октября на карты "Мир" начали поступать ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка, которые получают семьи с низким доходом. Если карты "Мир" у родителей нет, средства зачисляются на банковский счет, а получить их можно в кассе или почтовым переводом.