С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"

С 1 октября на карту "Мир" начнут поступать ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом.

Если у получателя услуги нет карты, деньги поступят на банковский счет, их можно будет получить в кассе или почтовым переводом. Оформить карту "Мир" должны родители, которые хотят получать детские пособия безналичным способом. Сделать это можно в любом банке.

В августе "Российская газета" сообщала, что на карту "Мир" начали зачислять также пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. А с 1 июля на "Мир" зачисляют все пенсии.

Кроме этого, как ранее напомнили в Минтруде, оформить карту "Мир" необходимо для получения пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей (если она предусмотрена в вашем регионе), ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей в возрасте 8-17 лет, различных выплат от Пенсионного фонда и пособия по безработице.