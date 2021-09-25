Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре

В октябре заканчивается срок действия отсрочки техосмотра, Банк России вводит новые ограничения по кредитам, детские пособия можно будет получить только на карту "Мир". Подробнее об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".

Заканчивается срок действия отсрочки техосмотра

С 1 октября заканчивается отсрочка действия диагностических карт, установленная правительством. С этой даты ТО должны пройти те, у кого срок действия карт истекал в феврале, марте и апреле. Если он истекал в июне, то карта действует до ноября.

По-прежнему сохраняется обязанность предоставить легковую машину на техосмотр, если ей исполнилось четыре года.

Также обязанность проходить ТО в установленные сроки остается у владельцев грузового транспорта, автобусов и такси. Для них за отсутствие диагностической карты предусмотрена ответственность.

Но для владельцев частных легковых автомобилей и мотоциклов ответственность за отсутствие диагностической карты не предусмотрена. Более того, с 22 августа не предусмотрен и контроль за ее наличием. С этой даты страховщики начали продавать полисы ОСАГО без ее проверки. Таким образом, у таких автовладельцев обязанность пройти техосмотр есть, но если они этого не сделают, то ничего им за это не будет до 1 марта 2022 года. Тогда вступит в силу штраф за отсутствие действующей диагностической карты.

Сейчас в Госдуму внесен законопроект, который сделает техосмотр для владельцев легковых машин и мотоциклов физических лиц добровольным. Но пока он не принят, формально обязанность проходить техосмотр и получать диагностическую карту у таких автовладельцев остается.

ЦБ вводит новые ограничения по кредитам

С 1 октября ЦБ введет для банков новые ограничения по выдаче потребительских кредитов. Речь о повышении коэффициентов риска по займам, которые выдают уже закредитованным клиентам.

Надбавки повысятся по ссудам с большой полной стоимостью кредита (ПСК) и займах, предоставляемых гражданам с высокой долговой нагрузкой (ПДН). По мнению ЦБ, это должно снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничить рост долговой нагрузки граждан.

Самые высокие надбавки установлены к ссудам под 35% годовых и более - 500 п.п. Минимальные надбавки действуют для займов под 10% годовых для заемщиков без ПДН (показатель долговой нагрузки). ПДН рассчитывается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем ссудам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту, к его среднемесячному доходу.

Получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"

С 1 октября завершится перевод выплат детских пособий на карту "Мир": в частности, на национальный "пластик" станут поступать выплаты для малообеспеченных семей. Если у получателя услуги нет карты, деньги поступят на банковский счет, их можно будет получить в кассе или почтовым переводом.

Соответственно, карту "Мир" должны оформить родители, которые хотят получать детские пособия безналичным способом. Национальный "пластик" можно оформить в любом банке.

Остается месяц для подачи заявлений на "школьную" выплату

Родители, которые до сих пор не получили единовременную выплату на ребенка-школьника, могут подать заявление на нее до 1 ноября.

Напомним, что единовременная выплата в размере 10 000 рублей полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно было исполниться не позднее 1 сентября 2021 года.

Выплата также полагается инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам.

Для получения выплаты не требуется предоставлять никаких дополнительных справок, в том числе о доходах. Нужно лишь заполнить и отправить заявление. Самый удобный способ сделать это - через личный кабинет на сайте госуслуг. Выплата может зачисляться на счет любой платежной системы.

Бесплатная вакцинация станет доступна в частных клиниках

С 1 октября сделать бесплатную прививку можно будет в частной клинике. Вступает в силу закон, который позволяет негосударственным медорганизациям проводить вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок и тех, которые делаются по эпидемическим показаниям. На нее будут выделяться средства из федерального бюджета. Такое право получают частные клиники, которые работают в системе обязательного медицинского страхования.

В национальный календарь входит 12 профилактических прививок, включая ревакцинацию взрослых: от гепатита B, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита, известного как свинка, кори и гриппа.

По эпидемическим показаниям в рамках национального календаря проводится вакцинация от коронавируса, а также других инфекций, если они могут стать причиной возникновения эпидемии.

В России появится реестр сведений эпидемиологического характера

В течение октября должна завершиться подготовка к запуску федеральной информационной системы сведений эпидемиологического характера. В нее будут вносить информацию о результатах обязательных медицинских освидетельствований и медосмотров россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Главная задача системы - выявлять носителей опасных болезней, грамотно, своевременно и оперативно проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия. Самые большие надежды возлагаются на то, что с помощью этой системы к работе не допустят трудовых мигрантов, имеющих опасные заболевания.

Поставщиками информации в систему также будут Минздрав, Роспотребнадзор, региональные власти и органы местного самоуправления. А запрашивать сведения, кроме государственных структур, смогут различные организации, в первую очередь те, которые используют труд мигрантов.

Иностранцам потребуется пройти медосвидетельствование

Для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство иностранцам нужно будет пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Такие изменения вносятся в закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.

По результатам такого освидетельствования иностранцы, а также лица без гражданства получат медицинские документы о наличии или об отсутствии у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Документом, подтверждающим прохождения медосмотра, является личная медицинская книжка (выдается как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа).

Иностранец, приехавший в Россию на основании визы или без визы, должен в течение 30 суток после подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание предоставить в территориальный орган МВД России и медкнижку. Если есть уважительные причины, то документы можно представить и в более поздний срок, но не превышающий 30 календарных дней со дня устранения причин.

Повышаются оклады для военных и силовиков

С 1 октября вырастут оклады у людей в погонах и военных пенсионеров. Денежное довольствие военнослужащим, полицейским со специальными званиями, сотрудникам ФСИН, пожарным, таможенникам и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи будет повышено на 3,7%.

Будут повышены и военные пенсии, размер которых напрямую зависит от размера окладов действующих военнослужащих. По данным СМИ, всего в России около 2,5 миллиона военных пенсионеров.

Меняются правила сделок для инвесторов на бирже

Начиная с 1 октября 2021 года, некоторые виды финансовых инструментов (сделок) будут доступны розничному инвестору исключительно после прохождения тестирования на знание рисков по инструменту и на понимание его сути. Это поможет неквалифицированному инвестору принимать грамотные и осознанные решения, а также противодействовать мисселингу (навязыванию одних услуг под видом других).

Тестирование будет проводить брокер перед совершением сделки. Оно состоит из двух блоков вопросов - "Самооценка клиента" (три вопроса) и "Знания клиента об инструменте (сделке)" (четыре вопроса). В первом блоке будет представлена, скорее, справочная информация. Проверка ответов будет во втором блоке.

Тестирование можно будет пройти как в онлайн, так и в офлайн-формате. Форма тестирования зависит от бизнес-процессов самого брокера.

Ряд банков обяжут принимать оплату товаров по QR-коду

К 1 октября системно значимые банки должны подключиться к оплате товаров по QR-коду (перевод c2b) через Систему быстрых платежей (СБП). Все остальные универсальные банки должны оказывать эту услугу не позднее 1 апреля 2022 года.

Кроме того, банки обязаны настроить переводы в СБП между гражданами по инициативе получателя и платежи от юридического лица физическому (перевод b2c). Внедрять эти сервисы банки могут и раньше, по мере готовности.

Кроме того, ЦБ обязал кредитные организации предоставить своим клиентам возможность использования мобильного приложения НСПК при оплате покупок в магазинах по QR-кодам. При этом без ограничений можно пользоваться подобными приложениями банков, в том числе с участием торгово-сервисных предприятий.

Меняются тарифы на переводы средств в Системе быстрых платежей

С 1 октября в Системе быстрых платежей начнут действовать новые тарифы на услуги при осуществлении перевода денег от граждан в пользу компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Банк России установил тарифы в зависимости от суммы перевода: от 5 копеек (при сумме до 125 рублей) до 3 рублей (при сумме от 6000,01 до 600000 рублей) за операцию. При этом тарифы при переводе госплатежей бесплатны.

Оформить права на жилье в новостройке можно будет быстрее

Быстрее оформить документы о покупке жилья в новостройке смогут дольщики. С 28 октября вступают в силу изменения в закон о госрегистрации недвижимости.

Сокращаются сроки госрегистрации договоров долевого участия. До сих пор были установлены только общие сроки регистрации прав - девять рабочих дней при подаче документов через МФЦ, пояснили в Росреестре. Теперь договор долевого участия (за исключением самого первого договора о покупке жилья в конкретном доме) Росреестр зарегистрирует за семь дней при подаче бумажных документов в МФЦ и за три дня, если они направлены в ведомство в электронном виде.

Кроме того, в Росреестр можно будет передавать любые документы через нотариуса. Ранее это разрешалось, только если сделка была нотариально удостоверена или права на недвижимость появились после другого нотариального действия.

Строители возвращаются к типовым проектам

В строительство возвращается понятие типового проектирования. Это сократит сроки возведения зданий и сэкономит средства.

Типовое проектирование вводится в Градостроительный кодекс вместо понятия экономически эффективной проектной документации повторного использования. Можно будет признавать типовыми не только здания в целом, но и его отдельные элементы - например, школьные классы или больничные палаты.

В реестр типовых проектов будут включаться и проекты индивидуальных домов, отмечал ранее замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко. Появление типового индивидуального жилья позволит еще и развивать ипотеку в этом сегменте.