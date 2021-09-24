Гинцбург: Ревакцинироваться от COVID-19 можно любым препаратом

Ревакцинироваться против коронавирусной инфекции можно любой из зарегистрированных в России вакцин, заявил сегодня глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Эта тема в последние дни актуализировалась, так как в России вновь зафиксирован рост заболеваемости COVID-19.

Напомним, летом Минздрав России выпустил рекомендации, согласно котором в условиях продолжающейся эпидемии нужно делать повторную прививку через полгода после первого полного курса вакцинации, и так дальше до тех пор, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет. В министерстве также разрешили использовать для ревакцинации любую из имеющихся зарегистрированных вакцин.

Ранее некоторые специалисты, например, известный иммунолог, академик РАН Виталий Зверев высказывали мнение, что повторная прививка векторной вакциной ("Спутник" после "Спутника") может оказаться неэффективной. Александр Гинцбург в ответ заявил, что доказано на практике: ревакцинация "Спутником" работает.

"Ревакцинации "Спутником V" ничего не мешает, как показывают уже многочисленные опыты. Вся практика на сегодняшний день это показывает", - заявил Александр Гинцбург в одном из интервью. Он отметил, что экспериментально не подтвердилось предположение специалистов о том, что у человека после первой вакцинации векторной вакциной вырабатывается иммунитет к вектору - белковой оболочке, которая доставляет генный материал коронавируса в организм, что может сделать повторное введение вакцины неэффективным.

"Это не так. По той простой причине, что концентрация антител к вектору через три-четыре-пять месяцев после вакцинации значительно снижается, а клетки памяти, в которых они также образуются на белок оболочки при повторном введении, сработают через двое-трое суток после прививки. То есть вакцина уже становится нечувствительна к этим антителам, через час-полтора", - пояснил Гинцбург.

Таким образом, ревакцинироваться на сегодняшний день можно любыми зарегистрированными вакцинами. Сейчас их пять: "Спутник V", его облегченная версия (первый компонент) - "Спутник Лайт", "КовиВак", векторовская "ЭпиВакКорона", а также ее "модернизированный" вариант "Аврора-Ков". Хотя, отметим, поставки всех вакцин за исключением "Спутника" пока не удовлетворяют спрос, и "Спутник V" и "Спутник Лайт" остаются на сегодняшний день самыми доступными.