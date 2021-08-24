В Минздраве назвали сроки действия QR-кодов

На Едином портале госуслуг переболевшие и вакцинированные получают электронное подтверждение в виде QR-кода. Также QR-код отражается в личном кабинете граждан после проведения ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, если он был отрицательным. В Минздраве разъяснили, в течение какого времени коды остаются действительными во всех этих случаях.

QR-код присваивается человеку после внесения сведений о его статусе в связи с коронавирусной инфекцией в Государственный регистр. Это сведения о пройденной вакцинации, перенесенном заболевании (в течение последних 6 месяцев), а также отрицательном результате сданного ПЦР-теста на коронавирус. QR-код отражается в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных услуг и подтверждает наличие соответствующих сведений в регистре.

Сроки действия QR-кодов:

- Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа.

- Для тех, кто переболел COVID-19, - в течение 6 месяцев с даты выздоровления.

- Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Срок действия QR-кода после вакцинации - 1 год.

Такой порядок представлен в обновленных методических рекомендациях Минздрава России по вакцинации против COVID-19.

"В случае ухудшения эпидситуации срок (действия кода после вакцинации - прим. ред.) может быть ограничен до 6 месяцев", - говорится в документе.