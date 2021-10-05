В Роспотребнадзоре объяснили нормативы по гормонам и антибиотикам в воде

Введение нормативов по содержанию гормонов и антибиотиков в питьевой воде необходимо, чтобы контролировать наличие этих веществ, рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее о введении нормативов сообщила глава ведомства Анна Попова. Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, ранее в России не было такой нормы, но при этом остатки гормонов и антибиотиков могли присутствовать в питьевой воде. Нормативы дают надзорным органам возможность контроля - если по определенным веществам обнаружат превышение, то производителя такой воды накажут.

В ведомстве отметили, что проблема гормонов и антибиотиков в воде актуальна для современного мира. Так, антибиотики могут попадать в воду от фармкомпаний и больниц, где неправильно утилизируют отходы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России собираются ввести систему апробации воды на всех этапах - от скважины до прилавка. Единая система позволит соединить сведения о добыче воды с информацией об упакованном товаре и отследить ее судьбу от скважины до потребителя.