В России создали робота-двойника человека

Российские разработчики создали робота-двойника человека. Устройство уже приступило к работе в Многофункциональной центре в Екатеринбурге, сообщили "Российской газете" в компании "Промобот".

Робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", общаться и отвечать на вопросы. Разработанная технология позволяет воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека.

"Наша сверхзадача - сломать барьер человеко-машинного взаимодействия… Идеальная формула оказания услуг - внешность человека плюс общение по скрипту робота. Человек никогда не будет говорить как робот, а вот робот, который выглядит как человек - уже не за горами", - пояснил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков, который стал прототипом внешности робота.

Робот самостоятельно принимает посетителей МФЦ - клиент лишь подходит к свободному окну, где его встречает автоматизированный специалист. Вокруг робота создана целая экосистема: машина подключена к другим устройствам и сервисам.

Так, робот сканирует документы (паспорт, свидетельство о рождении, водительские права, нотариальные доверенности), затем, на основании типа документа, формирует заявление. Посетитель подписывает заявление, робот его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ.