Видео: в автосалоне машина упала с 3-го этажа на ресепшн с менеджерами

Нелепая авария едва не стоила жизни двум менеджерам автосалона в бразильском Сан-Паулу, а также работнику клининговой компании, мывшему машину перед выставлением на подиум. Автомобиль рухнул с третьего уровня офиса на первый, прямо на стойку регистрации, где в тот момент находились 20-летний сотрудник компании и 19-летняя сотрудница.

Как выяснилось позже, 29-летний мойщик, которому было поручено вымыть машину на мойке и выставить ее в торговом зале, не имел водительских прав, а управлял машиной лишь из очень общих представлений о работе двигателя. До этого случая всё обходилось без происшествий, из-за чего, по-видимому, у него возникло ощущение легкости и простоты вождения.

Не вовремя повернув руль и нажав на газ, неопытный водитель отправил свежевымытую машину в полет с третьего этажа на первый. В воздухе машина перевернулась и сильно помяла кабину. Сам мойщик при этом отделался переломом ноги. Юноша за стойкой ресепшна обошелся серией легких ушибов, а вот девушка госпитализирована с переломом плеча и пробудет в больнице достаточно долго.