"Земля гигантов": Описание Америки нашли в рукописи XIV века

Профессор Миланского университета Паоло Кьеза представил перевод древней итальянской рукописи, известной как "Cronica Universalis" и написанной между 1339 и 1345 годами монахом-доминиканцем по имени Гальвано Фиамма. Один из отрывков этого труда рассказывает, предположительно, об Америке.

Как сообщает Ancient Origins, научную статью профессор Кьеза предварительно опубликовал в историческом журнале Terrae Incognitae в июле 2021 года, однако внимание она привлекла только сейчас.

Исследование профессор провел совместно со своими студентами и аспирантами. Паоло Кьеза специализируется на изучении средневековой латинской литературы. Редкая копия рукописи "Cronica Universalis" хранится в частной коллекции. Ее владелец позволил профессору сфотографировать текст для дальнейшего перевода и анализа.

Известно, что рукопись была создана где-то между 1339 и 1345 годами итальянским монахом по имени Гальвано Фиамма. Один из студентов, участвовавших в исследовании, при переводе рукописи с латинского языка обратил внимание на описание стран на западе, до которых можно добраться морем через Атлантику.

Один из отрывков рассказывает об огромном участке суши, который называется Маркланд. Впрочем, монах лишь один раз использовал оригинальное название, а затем латинизировал его до Маркалады. Учитывая общий контекст отрывка, становится ясно, что автор имел в виду Лабрадор или Ньюфаундленд - острова на северо-восточном побережье Канады.

Монах Фиамма написал в своем труде следующее: "Дальше на запад есть другая земля, называемая Маркалада, где живут гиганты; на этой земле есть здания с такими огромными каменными плитами, что никто не мог их построить, кроме огромных гигантов. Есть также зеленые деревья, животные и множество птиц".

По мнению профессора Кьезы, это означает, что в Италии знали о существовании Североамериканского континента более чем за 150 лет до знаменитого путешествия Христофора Колумба, открывшего Америку. К слову, в своем труде монах объясняет, что о Маркаладе он узнал от "моряков, которые часто бывают в морях Дании и Норвегии".

Исходя из этого, Кьеза предположил, что рассказы о Маркланде исходили от скандинавских моряков. Возможно, генуэзские моряки услышали их "в морях Дании и Норвегии", а по прибытии на родину пересказали эту историю монаху Фиамме. А может, сами скандинавы рассказали ее, прибыв в порт Генуи.

Удивительный латинский текст Фиаммы подтвержден исландскими источниками, уверяет в своей статье профессор Кьеза. Он отмечает, что в древних исландских сагах также упоминается земля под названием Маркланд, которая ранее была определена учеными как относящаяся к северо-восточному побережью современного мира, то есть к Канаде.

Кьеза также предполагает, что устные предания о существовании Маркланда довольно долго были в ходу. Не исключено, что услышать их мог и Христофор Колумб, который, по одной из версий, родился в 1451 году именно в Генуе. Кто знает, может, эти легенды и вдохновили его на путешествие?

Новое исследование говорит в пользу популярной гипотезы о том, что Северную Америку открыли викинги около тысячи лет назад. Тем более, что не так давно остатки поселения викингов XI века были обнаружены в Ньюфаундленде. Однако труд Кьезы достоверно не объясняет, почему в те времена не было создано ни одной карты Америки, хотя существовало множество ее описаний.

Как уже рассказывала "РГ", до недавнего времени считалось, что такая карта имеется - так называемая "Карта Винланда". Она была обнаружена в 1957 году, на ней изображена Америка. В 1965 году этот артефакт был подарен Йельскому университету. Более полувека считалось, что эта карта была создана в XV веке. Однако недавно ученые Йельского университета провели спектроскопическое исследование и установили, что на самом деле карту изготовили на 500 лет позже, чем считалось.