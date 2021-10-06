Более 200 тысяч полисов КАСКО и ОСАГО оформлены через портал госуслуг

С помощью портала госуслуг россияне оформили более 200 тысяч страховых полисов КАСКО и ОСАГО. Время проверки страховой компанией в рамках этого процесса сократится в ближайшее время на 50%. Об этом "РГ" рассказали страховщики-участники проекта "Цифровой профиль". По словам экспертов, тренд сохранится.

В настоящее время, по данным Банка России, участниками проекта "Цифровой профиль" являются 19 банков, четыре страховые компании и две микрофинансовые организации. Они предоставляют клиентам возможность проходить авторизацию для получения их услуг с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Учетная карточка ЕСИА есть у всех пользователей портала госуслуг. Она создается при регистрации на сайте, подтверждается и затем используется для получения госуслуг. "Цифровой профиль" позволяет гражданам пройти проверку в рамках заполнения кредитной анкеты и/или получения кредита или микрозайма, а также оформления гражданами полисов ОСАГО и КАСКО "в один клик": компании-участники проекта дают возможность авторизации через ЕСИА. При подаче заявки на получение полиса в страховых компаниях-участниках проекта возникает окно "Авторизация через госуслуги". Для того, чтобы пройти проверку без лишней бумажной волокиты, нужно выбрать кнопку "авторизоваться".

"Формирование безбарьерной среды равного доступа в финансовых организациях стало одним из приоритетов для мегарегулятора", - отметили в пресс-службе Банка России. Официальные представители Минцифры указали, что "Цифровой профиль" - удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе защищенной государственной платформы.

Из четырех страховых компаний-участников проекта на запрос "РГ" ответили три - ВСК, "Альфастрахование" и "Согласие". По словам представителей ВСК, более 200 тысяч клиентов воспользовались опцией. В "Альфастраховании" полис с помощью "Цифрового профиля" оформили свыше 10 тыс. страхователей. В "Согласии" отметили, что пока около 1% полисов оформляется с помощью портала госуслуг, но время на его оформление в ближайшее время сократится на 50%.

"Главное удобство заключается в том, что клиенту не нужно вводить данные с нуля, - уточнил директор департамента электронной коммерции "АльфаСтрахование" Антон Косачев. - При заполнении информации, они подтягиваются из личного кабинета на госуслугах. Остается их только проверить и при необходимости внести корректировки. Это позволяет сократить время клиента на покупку полиса".

По словам директора департамента информационных технологий страховой компании "Согласие" Сергея Ковалева, опция минимизирует ошибки, допущенные пользователем во время ручного внесения данных.

Востребованность оформления договоров страхования онлайн высока и постоянно растет, указали в Российском союзе автостраховщиков. По прогнозам Косачева, россияне будут активнее оформлять полисы с помощью данной опции.

"Для существенной доли россиян традиционно проблема с полисами была не только в цене, но и в необходимых усилиях для поиска страховой компании, выбора подходящей опции, - отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. - Когда все собрано в одном месте, все эти косвенные издержки и возможная лень оформить страховку перестают играть серьезную роль".

Директор по страховым и инвестиционным рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Зуйкова считает, что темпы роста числа полисов, оформленных с помощью портала госуслуг, будут зависеть, в том числе, от числа страховых организаций, подключенных к проекту. Кроме того, развитие клиентских сервисов со стороны страховщиков (установка индивидуальных тарифов на основании данных профиля, снижение стоимости полисов за счет снижения операционных затрат компании и отказа от посредников, проактивные продажи) также будут способствовать росту числа оформленных полисов, уверена Зуйкова.