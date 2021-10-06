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Бывшая подруга Тимати Анастасия Решетова приняла ислам

Новости
    06.10.2021, 16:48
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель и телеведущая Анастасия Решетова призналась подписчикам своего Instagram, что приняла ислам.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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25-летняя экс-подруга Тимати, у которой в популярной соцсети 4,3 миллиона подписчиков, заявила, что в последнее время прячется от своей публичности и редко выкладывает новости. Внимательные читатели заметили, что у нее стало мало постов в откровенной одежде. Отвечая на вопрос в блоге, девушка сказала, что долгое время не говорила о своей религии.

"Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми", - написала она, при этом подтвердив факт принятия веры.

Анастасия Решетова родилась в 1996 году в Москве. В 18 лет участвовала в конкурсе "Мисс Россия - 2014", завоевав там титул 1-ой вице-мисс. С 2014 встречалась с рэпером Тимати. Пара объявила о расставании в сентябре 2020 года. У Решетовой и Тимати есть сын Ратмир. В 2021 году модель была ведущей шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ".

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