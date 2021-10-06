Цена на газ в Европе преодолела отметку в 1600 долларов

На открытии торгов в среду цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах резко пошла вверх, преодолев сначала отметку в 1550 долларов, а потом и в 1600 долларов за тысячу кубометров газа, свидетельствуют данные биржи ICE.

Накануне была впервые преодолена отметка в 1400 долларов. Торги закрылись ниже 120 евро за МВт ч, а 6 октября цены сразу рванули к 130 евро за МВт ч. В 09:14 мск был достигнут максимум в 1607,2 доллара - исходя из текущего обменного курса.

После этого биржевая стоимость стала стабилизироваться, возвращаясь к показателям на начало торгов. Рост составил 15,5% по отношению к расчетной цене вторника.

Цены на газ в Европе растут почти все лето, а в последнее время это происходит огромными темпами - за два месяца они повысились более чем в три раза.