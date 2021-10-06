ЕК: РФ сейчас выполняет все долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС

Москва сейчас выполняет все долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз, но не бронирует мощности для дополнительных поставок. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Россия соблюдает все долгосрочные контракты на поставки газа в ЕС в полном объеме, но не резервирует мощности для дополнительных поставок", - сказал Макфи на брифинге в Брюсселе.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва неоднократно говорила о своей готовности вести разговор о новых долгосрочных контрактах на поставки газа в Европу.