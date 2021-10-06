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06.10.2021 19:11
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили отказ ФАС согласовать сделку "Авито" и ЦИАН

Текст: Михаил Загайнов, Марина Трубилина
Решение Федеральной антимонопольной службы, которая отказалась согласовать ходатайство ООО "Авито Холдинг" о покупке ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.РУ" (контролируют несколько интернет-каталогов объявлений в сфере недвижимости, в том числе ЦИАН), оправданно и позволит обеспечить конкуренцию. Об этом заявили опрошенные "Российской газетой" эксперты.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

"Концентрация рынка в одних руках - это плохо. Конкуренция важна как с точки зрения уровня оказываемых услуг, так и с точки зрения развития сервисов. Для пользователей всегда лучше, если площадки соревнуются между собой и повышают качество обслуживания. А в отсутствии конкуренции наступает стагнация", - отметил исполнительный директор Российского аукционного дома Константин Раев.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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В свою очередь, гендиректор агрегатора объявлений о недвижимости ДомДА Андрей Степаненко заявил, что возможная сделка по слиянию "Авито" и ЦИАН вызывала опасения у всех участников рынка недвижимости. По его словам, речь могла идти о создании монополии и фактической ликвидации конкуренции в сегменте рынка.

"Сейчас есть активная конкуренция между классифайдами на рынке недвижимости. Это, безусловно, носит позитивный характер для конечного потребителя", - отмечает эксперт.

По его мнению, решение ФАС "идет в логике модернизации отечественного законодательства и полностью соответствует направленности пятого антимонопольного пакета, основной задачей которого ставится недопущение и устранения создания цифровых монополий в экономике".

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Аналогичного мнения придерживается и ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич. "Сделка привела бы не просто к увеличению стоимости, а к ухудшению качества услуг агрегаторов. Не уверена, что единый портал быстро бы справился с наплывом аудитории... Как справедливо заметили в ФАС, развивать агрегаторы можно и без слияния. И тогда на рынке будут появляться новые игроки, а потребитель будет получать лучшие преимущества и обслуживание. Квартиры будут продаваться оперативнее и с максимальной маржинальностью для всех участников сделки". - отметила эксперт.

Руководитель антимонопольной и тарифной практик Коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и Партнеры" Олег Москвитин заявил, что отказ в согласовании сделки - достаточно распространенная вещь в практике антимонопольных органов. "Необходимо понимать, что данный отказ не закрывает возможности для компаний вновь обратиться за согласованием с дополнительным обоснованием своей позиции и возможных позитивных эффектов сделки", - подчеркнул эксперт.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство ФАС

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