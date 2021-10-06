ФАС отказала "Авито" в покупке ЦИАН

Федеральная антимонопольная служба отказалась удовлетворить ходатайство ООО "Авито Холдинг" о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.РУ" (входят в группу лиц, которая управляет интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру).

В ведомстве посчитали, что слияние компаний может привести к ограничению конкуренции на рынке.

Ранее об отказе ФАС согласовать сделку сообщил источник "РГ".

"Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке. По результатам исследования ФАС России установила, что объединение "Авито" и ЦИАН повлечет образование доминирующего субъекта (компании займут более 50% рынка) и может привести к ограничению конкуренции на рынке", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ФАС считают, что такая ситуация могла увеличить вероятность повышения цен на услуги досок объявлений Авито и ЦИАН как для физических лиц, так и для профессиональных участников (риелторских агентств и застройщиков).

"Все заявленные сторонами позитивные эффекты от совершения сделки (например, сокращение числа мошенничеств с интернет-объявлениями) могут быть достигнуты без ее совершения. Так, действия сервисов по поддержанию безопасности не требуют их объединения в одну группу лиц", - считают в ФАС.