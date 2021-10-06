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06.10.2021 07:28
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали о внешней особенности опасной картошки

Текст: Оксана Грибанова

Есть мнение, что картофель чернеет изнутри из-за смертельно опасных ядохимикатов. Такой овощ нельзя использовать для еды.

Фото: iStock
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Если вы разрезали картошку и увидели на мякоти черные пятна, то речь идет, скорее всего, о том, что плод поражен так называемой сухой гнилью (фузариозом). Ядохимикаты ни при чем, но есть такой продукт не стоит, так как это чревато отравлением.

Сухая гниль развивается из-за повреждений на кожице, использования азотистых удобрений, хранении при повышенной температуре, пишет KP.Ru со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора.

Повреждения на кожице картофеля, вплоть до небольших трещинок, могут указывать на присутствие возбудителей гнили и испорченный продукт. Учитывайте это при выборе картошки.

Ранее токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов объяснил, как распознать опасные для здоровья помидоры. По его словам, обработанные химией овощи отличают белые прожилки в мякоти, излишняя упругость, отсутствие запаха, "пластиковость".

"Овощ, который был выращен в естественных условиях, без химических веществ, имеет приятный специфический запах, ровный красивый цвет", - уточнил токсиколог.

Наука Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор РГ-Видео

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