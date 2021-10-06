Элайджа Вуд: Харви Вайнштейн был прообразом орка во "Властелине колец"

Актер Элайджа Вуд, сыгравший хоббита Фродо Бэггинса во "Властелине колец", рассказал, как создатели фильма "отомстили" Харви Вайнштейну, студия которого первой занималась экранизацией трилогии и поставила режиссера Питера Джексона в сложное положение.

В подкасте Armchair Expert, куда Элайджа Вуд пришел в качестве приглашенной звезды, он рассказал любопытную деталь о производстве фильмов. Изначально права на экранизацию саги Джона Р. Р. Толкина приобрела компания Miramax братьев Вайнштейнов. Еще на этапе создания режиссер Питер Джексон понял, что студия не позволяет ему воплотить все им задуманное. Чтобы снимать "Властелина колец" так, как он хотел, Джексон попросил Вайнштейна передать съемки другим студиям.

Владельцы Miramax согласились, поставив при ряд условий, пишет The New York Post. Во-первых, заключить сделку с новым правообладателем нужно было в крайне короткие сроки. Во-вторых, студия-покупатель проекта обязывалась снять все три части.

Питеру Джексону все-таки удалось найти компанию, которая пошла на сделку. New Line Cinema выкупила права и позволила режиссеру воплотить в жизнь свое видение истории.

Тогда, памятуя о коварстве представителя Miramax, создатели фильма сделали маску одного из орков похожей на лицо Харви Вайнштейна.

- Так мы говорили, что нам на него наплевать, - сказал Элайджа Вуд.

Напомним, громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разразился в 2017 году. Тогда многочисленные представительницы киноиндустрии обвинили его в домогательствах и сексуальном насилии. Среди обличительниц - актрисы Розанна Аркетт, Кейт Бекинсейл, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и другие. В 2018 году Вайнштейн был арестован, на тот момент его обвиняли уже более 80 женщин. 11 марта 2020 года Харви Вайнштейн получил 23 года за два доказанных случая сексуального насилия. Однако громкий процесс пока не окончился одним приговором, в этом году появились новые обвинения.