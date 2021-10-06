GM и Ford договорились миром решить спор вокруг слова Cruise

Американские автогиганты General Motors и Ford Motor договорились пойти на мировую по судебному делу об использовании слова Cruise для обозначения системы автопилота.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на материалы очередного заседания по делу, GM и Ford обусловились перейти к процессу урегулирования всех взаимных претензий. Суд предоставил на это 60 дней, как именно стороны намерены решать спор - пока не раскрывается.

Представитель Ford заявил, что мировое соглашение только готовится, однако уточнил, что компания, как и прежде, будет использовать бренд BlueCruise для фирменной системы полуавтопилота на моделях F-150, Mustang Mach-E и Expedition 2022 модельного года.

В GM отметили, что "стороны разрешили кейс и связанные с ним вопросы мирно".

Напомним, в июле 2021 года GM подал судебный иск против Ford за использование им наименования BlueCruise. GM применяет обозначение SuperCruise для своей системы полуавтономного вождения с 2017 года, в концерне сочли, что название конкурентов до степени смешения похоже на их бренд, то есть потребители будут путаться между продуктами двух компаний.

Кроме того, у GM есть суббренд Cruise, под которым на рынок выйдут роботизированные такси. В Ford тогда назвали претензии конкурентов "беспричинными и несерьезными", поскольку в автопроме много десятилетий используется система под названием "круиз-контроль" и у потребителей сформировалось определенное понимание слова "круиз" - это упрощение работы водителя.