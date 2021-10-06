Гоночный Porsche 911 Пабло Эскобара продают за 61 млн рублей

Кто такой Пабло Эскобар, известно всем. Денег у одного из самых известных наркобаронов было предостаточно, и часть из них он тратил на своё увлечение - быстрые машины. Один из автомобилей его коллекции выставлен на продажу аукционным домом Collecting Cars.

Полное название авто, который ищет нового владельца: Porsche 911 Carrera 3.0 RSR IROC. Он был выпущен в 1974 году и предназначался в качестве болида для чемпиона мира "Формулы-1" Эммерсона Фиттипальди, на котором он занял седьмое место в Международной гонке чемпионов.

Затем, пишет The Drive, купе было перепродано другому гонщику - Джону Танстоллу, известному по выступлениям в суточном марафоне Дайтоны и гонке "12 часов Себринга". От Танстолла автомобиль попал в коллекцию Пабло Эскобара и был переправлен в Колумбию, где пережил пересадку кузова от Porsche 935 и принимал участие в заездах под управлением самого наркобарона.

В 90-е, очевидно, уже после смерти Эскобара, Porsche вернулся в США, где обрёл оригинальный кузов, в 2010 году автомобиль был полностью отреставрирован.

В настоящий момент цена лота составляет 580 500 долларов (61 661 250 рублей).

Фото: www.collectingcars.com