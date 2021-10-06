Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"

"Список того, в чем СССР лидировал в космосе, легендарен: первый спутник, первая собака, первый космонавт, первая женщина. И, похоже, в список будет вписана новая строчка: Россия отправила на МКС актрису и режиссера для съемок первого художественного фильма на орбите - и опять объехала американцев", - The Guardian.

"Всего пару недель назад мы говорили о первом полностью штатском орбитальном экипаже, состоявшем только из американцев, а теперь мы говорим об актерах, отправившихся в космос всего минуту назад… Они русские, и в этом они нас обошли", - Good Morning America, ABC.

"Эта миссия стала зрелищем задолго до того, как "Союз" оторвался от земли на Байконуре, потому что в ней одновременно присутствует магия космоса, драматургия телевизионного реалити и дух одного из величайших соперничеств в мире", - CBC Canada.

"Том Круз НЕ СТАНЕТ первой кинозвездой в космосе: на МКС для съемок фильма отправится русская актриса Юлия Пересильд", - The Dail Mail.

"НАСА вело переговоры с Томом Крузом о съемках фильма на орбите, а потом первенство в этой области захватила Россия", - AP News.

"Захватив историческое лидерство, Россия отправила в космос актрису и режиссера для съемок фильма на орбите - проект, который, по словам руководителя национальной космической программы, дает возможность поднять престиж российского космоса", - NBC News.

"Запуск съемочной группы "Вызова" позволяет России обойти Соединенные Штаты в последней главе космического противостояния держав. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко попадут в космос раньше Круза, о планах которого полететь на ракете SpaceX в НАСА объявили еще в прошлом году", - Reuters.

"Съемки в космосе уже проводились. Например, 8-минутная короткометражка "Апогей страха", которую озвучивал как раз Том Круз. Но Россия, судя по всему, станет первой страной, снявшей в космосе полнометражное кино", - CNN.

"Русские открывают череду актерских командировок в космос. 12 октября на ракете New Shepard стартует актер Уильям Шатнер, хотя до орбиты и не долетит. Также говорят, что на МКС когда-нибудь отправится и Том Круз на Dragon, но это не точно", - The Verge.

"Пересильд и Шипенко не теряли времени даром, начав снимать первые кадры своего фильма еще на подлете к станции", - The Sun.

"Желая опередить голливудскую звезду Тома Круза, русские артисты прошли интенсивную 4-месячную подготовку", - El Mundo.

"Российский актер и кинорежиссер отправились в космос с исторической миссией по созданию первого в мире фильма на орбите", - Al Jazeera.

"Россия запустила миссию по съемкам первого фильма в космосе, с помощью которого стремится побить очередной рекорд в мировой космической гонке", - El Pais.

Между тем

Предстартовая и стартовая атмосфера на Байконуре была запечатлена известным фотохудожником Сашей Гусовым. Его новые фото можно посмотреть в специальном фоторепортаже.