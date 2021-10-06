Киноэкипаж начнет съемки фильма на МКС 6 октября

Киноэкипаж, прилетевший накануне на Международную космическую станцию (МКС), начнет снимать художественный 6 октября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на транслируемые НАСА переговоры космонавтов с Землей.

Рабочее первого художественного фильма, который будет снят в космосе, - "Вызов". Как ранее сообщала "РГ" - это космическая драма. Сюжет: женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

Напомним, корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд был запущен с космодрома Байконур 5 октября. Через 3,5 часа киноэкипаж прибыл на МКС. В ближайшие 1,5 недели будут идти съемки фильма, а 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.