Марк Цукерберг назвал падение сервисов Facebook худшим в истории компании

"Сбой сервисов стал худшим в истории нашей компании. Мы провели последние 24 часа, как мы можем изменить наши процессы, чтобы избежать подобного в дальнейшем. Это так же напомнило нам о том, насколько наша работа важна для людей. И дело не в том, что люди перешли на другие платформы или сколько денег мы потеряли, а в том, насколько значимы наши сервисы для тех, кто полагается на нас в общении со своими близкими, управлении бизнесом или развитии сообществ", - заявил Цукерберг в своем Facebook.

Накануне в работе сервисов Facebook был зафиксирован один из самых серьезных сбоев за все их существование. Соцсети и мессенджер были недоступны пользователям более шести часов.

Личная капитализация Марка Цукерберга снизилась почти на 6 млрд долларов, а мессенджер Telegram зафиксировал более 70 миллионов новых регистраций пользователей.