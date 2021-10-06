Mazda6 сменит поколение впервые за 10 лет. Модель станет абсолютно другой

Появились новые подробности о следующей генерации Mazda6, которая будет кардинально отличаться от текущей версии модели. Такой масштаб изменений автомобиль получит впервые за десятилетний жизненный цикл.

Новая генерация "шестёрки" создаётся на платформе FR Large Architecture, одна из особенностей которой - продольно расположенный двигатель. В случае с новыми Mazda6 и CX-5 речь идёт в том числе о рядной "шестёрке".

По данным японского сайта Spyder7, у шестицилиндровых бензиновых и дизельных двигателей объёмом 3.0 литра будет 48-вольтный электрический довесок.

В июне этого года компания заявила о выпуске десяти полноценных гибридных моделей до 2025 года, поэтому нельзя исключать, что у Mazda6 будет такая модификация. Скорее всего, флагманский седан марки получит последовательно-параллельную установку от Toyota (THS), а в будущем - последовательную, уже с роторно-поршневым двигателем.

Внешность Mazda6 создаётся по мотивам Mazda Vision Coupe 2017 года.

Премьера новой генерации модели запланирована на первую половину 2022 года.