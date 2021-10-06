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06.10.2021 11:37
Рубрика: Экономика

Nord Stream 2 заявила о соответствии "Северного потока-2" всем нормам

Текст: Евгения Думанская

"Северный поток-2" соответствует всем применяемым к нему законам, рассказала компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Фото: iStock
"Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока-2"

Как сообщили представители компании, газопровод имеет разрешения на эксплуатацию от стран Евросоюза и России. В дальнейшем Nord Stream 2 AG продолжит прилагать максимум усилий для соответствия проекта всем нормам.

"Включая имплементирующий газовую директиву закон ФРГ", - цитирует заявление оператора РИА Новости.

Ранее стало известно, что оператор "Северного потока-2" оспаривает решение суда Дюссельдорфа не освобождать проект из-под газовой директивы ЕС. На первой нитке газопровода уже идут испытания, а на второй продолжаются пусконаладочные работы.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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