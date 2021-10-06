Nord Stream 2 заявила о соответствии "Северного потока-2" всем нормам

"Северный поток-2" соответствует всем применяемым к нему законам, рассказала компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Как сообщили представители компании, газопровод имеет разрешения на эксплуатацию от стран Евросоюза и России. В дальнейшем Nord Stream 2 AG продолжит прилагать максимум усилий для соответствия проекта всем нормам.

"Включая имплементирующий газовую директиву закон ФРГ", - цитирует заявление оператора РИА Новости.

Ранее стало известно, что оператор "Северного потока-2" оспаривает решение суда Дюссельдорфа не освобождать проект из-под газовой директивы ЕС. На первой нитке газопровода уже идут испытания, а на второй продолжаются пусконаладочные работы.