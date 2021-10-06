Пять стран ЕС хотят выяснить причину рекордного скачка цен на газ

Пять европейских стран - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - решили провести расследование, чтобы выяснить причину рекордного скачка цен на голубое топливо в ЕС. Главный вопрос, который их интересует - почему текущие газовые контракты оказались недостаточны? По мнению заинтересованных сторон, необходимо установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен в будущем.

Пятерка стран также предложила связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы. Это позволит ускорить переход на более экологичные источники электроэнергии. Министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции настаивают и на проведении реформы рынка электроэнергии, пишет ТАСС.

Напомним, 5 октября цена на голубое топливо в Европе вновь побила рекорд и впервые превысила отметку в 1400 долларов за тысячу кубометров.

Газовый рынок ЕС лихорадит с лета. Цены постоянно растут, но в последний месяц темпы существенно ускорились. В начале августа газ продавался по 515 долларов. При этом наблюдается и рекордно низкий уровень запасов в подземных хранилищах ЕС.