Почти половина россиян мечтает зарабатывать на 20 процентов больше

Большинство россиян (63 процента) заявили, что их зарплата не соответствует инфляции. По данным Минэкономразвития, к концу сентября годовая инфляция ускорилась до 7,26 процента, а в Минфине сказали, что она близка к пику.

Среди самых недовольных доходами оказались работники сфер дополнительного образования, науки, ритейла, медицины, услуг и ресторанного бизнеса. По мнению 43 процентов опрошенных, их зарплата должна быть увеличена не менее чем на 20 процентов.

При этом у большинства респондентов, как отмечает РИА Новости со ссылкой на исследование, зарплата за последний год выросла. Более чем на 10 процентов она увеличилась у 16 процентов, 38 процентов сообщили о росте зарплаты на 5-10 процентов. У 32 процентов зарплата осталась прежней, а у 14 процентов - снизилась.

Ранее был составлен рейтинг российских городов с самыми высокими зарплатами по данным за первую половину 2021 года. Лидерами стали Салехард, Южно-Сахалинск и Москва.