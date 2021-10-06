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06.10.2021 15:50
Рубрика: В мире

Попытка "Светофора": "Зеленые" и либералы попробуют создать коалицию с Шольцем

Текст: Екатерина Забродина
После полутора недель зондирования почвы немецкие "Зеленые" и свободные демократы пришли к общему предварительному решению: вступить в коалиционные переговоры с Социал-демократической партией Германии во главе с Олафом Шольцем. Об этом сообщает Spiegel online. Таким образом, коалиция "Светофор" (по цветам этих трех партий) первой получает шанс воплотиться в жизнь, а Шольц - занять кресло канцлера ФРГ.

И все же это не значит, что вариант "Ямайки" (коалиции с участием тех же "Зеленых" и свободных демократов, но только во главе с ХДС) полностью отвергается - просто он стоит вторым на очереди. А значит, лидер христианских демократов Армин Лашет по-прежнему сохраняет шансы возглавить правительство, хотя даже многие соратники Лашета считают их призрачными.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Меркель и Лашет поздравили Шольца с "успехом" на выборах

О том, что либералы принимают предложение "Зеленых" начать совместные переговоры с СДПГ, объявил в среду, 6 октября, председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер. Как ожидается, первый раунд пройдет уже завтра, 7 октября. Ранее о таком желании сообщили сопредседатели "Зеленых" Анналена Бербок и Роберт Хабек. При этом они отложили дальнейшие переговоры с ХДС/ХСС о "Ямайке". По мнению политиков, консультации не должны проходить параллельно. С другой стороны, господин Линднер подчеркнул, что у СвДП "больше всего совпадений с точки зрения содержания" именно с ХДС/ХСС, поэтому его партия не исключает для себя союза с Лашетом.

Напомним, что по итогам выборов в бундестаг СДПГ обогнала ХДС/ХСС с минимальным отрывом. При этом консерваторы потеряли почти 9 процентов голосов по сравнению с прошлыми выборами. А "делателями королей" стали "Зеленые" и либералы - именно им предстоит решить, с кем войти в коалицию на правах младших партнеров. "Зеленые" дали понять, что не хотят затягивать процесс и превращать его в "искусственную игру в покер".

В свою очередь, Армин Лашет "с пониманием" воспринял известие о том, что его поставили вторым в очередь. Однако сдаваться и признавать поражение он пока не собирается. Тем временем в партии Меркель решили провести масштабную "работу над ошибками" избирательной кампании, пишет Die Welt. Об этом объявил генсек Христианско-демократического союза Пауль Цимиак. Для этого руководство привлечет солидный пул "независимых внешних экспертов" и "лучших умов страны". Им предстоит разобраться, почему ХДС пришел к финишу с большими потерями, в том числе на востоке страны. Издание отмечает, что в 2017 году проигравший кандидат от социал-демократов Мартин Шульц нанял команду советников, включая известных в стране журналистов и рекламщиков, которые проанализировали промахи СДПГ. Итогом их работы стал доклад "Учимся на ошибках" на ста страницах. "Этот анализ стал одной из основ нынешней успешной кампании Олафа Шольца", - считает издание.

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