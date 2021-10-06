Посол Украины потребовал от ФРГ помочь Киеву вступить в НАТО и ЕС

Из-за "темных страниц прошлого" Германия должна помочь Украине вступить в ЕС и НАТО. Об этом заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Он признал, что участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру является хорошим жестом. "Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией", - цитирует посла RND.

Он подчеркнул, что Украина является одной из наиболее пострадавших от преступлений нацистов страной. Но при этом она "все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти. Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью", сказал дипломат.

"Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО", - заявил посол.

Отметим, что Мельник нередко делает скандальные заявления в адрес Германии и ее политики. К примеру, в марте он заявил, что Берлин обязан помочь Украине "вернуть" Крым, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ.