Правительство утвердило правила взимания платы на платных трассах

Кабмин утвердил правила взимания платы за проезд по платным трассам и участкам дорог. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, если плата за проезд взимается открытым способом (в конце или начале участка), то водитель должен оплатить поездку на каждом из пунктов оплаты, расположенных на дороге.

Если же въезд и выезд с трассы ограничены пунктами оплаты, автовладельцам придется заплатить только за пройденное расстояние на выезде с платной дороги по специальному талону, полученному на пункте выдачи талонов.

Всего правилами предусмотрено три способа оплаты: непосредственно на пункте оплаты, предоплата при регистрации в системе или оплата после поездки (при наличии системы "свободный поток").