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06.10.2021 21:09
Рубрика: Дороги

Правительство утвердило правила взимания платы на платных трассах

Текст: Матвей Линник
Фото: Максим БлиновРИА Новости Фото: Максим БлиновРИА Новости
Фото: Максим БлиновРИА Новости

Кабмин утвердил правила взимания платы за проезд по платным трассам и участкам дорог. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Так, если плата за проезд взимается открытым способом (в конце или начале участка), то водитель должен оплатить поездку на каждом из пунктов оплаты, расположенных на дороге.

Если же въезд и выезд с трассы ограничены пунктами оплаты, автовладельцам придется заплатить только за пройденное расстояние на выезде с платной дороги по специальному талону, полученному на пункте выдачи талонов.

Всего правилами предусмотрено три способа оплаты: непосредственно на пункте оплаты, предоплата при регистрации в системе или оплата после поездки (при наличии системы "свободный поток").