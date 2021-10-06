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06.10.2021 19:58
Рубрика: Власть

Путин и Зюганов обсудили планы работы фракции КПРФ в Госдуме

Текст: Дмитрий Гончарук

В продолжение серии встреч с лидерами фракций Госдумы президент России Владимир Путин поговорил с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым.

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"Обсуждались перспективные планы работы в следующем составе Государственной думы", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее секретарь ЦК КПРФ и глава пресс-службы партии Александр Ющенко сообщил, что встреча планировалась по видео-конференц-связи.

Вечером во вторник Путин общался с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Партии КПРФ

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