Рекомендации по применению норм Федерального закона от 1 июля 2021 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности"

Настоящие рекомендации разработаны с участием ведущих общественных организаций, осуществляющих научно-просветительскую, культурную и образовательную деятельность, в связи с принятием Федерального закона от 1 июля 2021 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Закон N 280-ФЗ).

В соответствии с изменениями, внесенными Законом N 280-ФЗ в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Закон N 114-ФЗ), к числу экстремистских материалов отнесены предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями.

Согласно изменениям, внесенным Законом N 280-ФЗ в Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных до степени смешения с нацистской атрибутикой или символикой, а также являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей организаций, сотрудничавших с группами, организациями, движениями или лицами, признанными преступными либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.

Абзац 10 части 1 статьи 1 Закона N 114-ФЗ содержит положение о том, что использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций не является экстремистской деятельностью, если при их использовании формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.

Принимая во внимание системное толкование норм Закона N 114-ФЗ, не может признаваться экстремистской деятельностью распространение либо публичное демонстрирование (в том числе в книжных изданиях и аудиовизуальных произведениях) материалов, содержащих выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями, если материалы, содержащие соответствующие выступления/изображения (их фрагменты):

- не призывают к осуществлению экстремистской деятельности;

- не обосновывают или не оправдывают необходимость осуществления экстремистской деятельности;

- не обосновывают или не оправдывают национальное и (или) расовое превосходство;

- не оправдывают практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы;

или если руководители вышеуказанных групп, организаций или движений, признанных преступными, а также пропагандируемая ими идеология подвергаются критике и представлены в негативном контексте.

Таким образом, экстремистской деятельностью не является научная, культурная, образовательная и книготорговая деятельность и, соответственно, экстремистскими материалами не считаются произведения науки, литературы, искусства, продукция средств массовой информации, художественные и документальные фильмы (в том числе хроники), учебные, научные, научно-популярные издания, изображения (иллюстрации и фотографии) в данных изданиях, на выставках, в библиотеках, музеях и в базах данных информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и др., образовательные программы, созданные в учебных и просветительских целях, реализуемые образовательными организациями, в том случае, если при их использовании формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.

Министр юстиции Российской Федерации К. Чуйченко