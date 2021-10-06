Арестованным за избиение в метро дагестанцам грозит до десяти лет тюрьмы

В Черемушкинском суде Москвы, когда выносили решение об избрании им меры пресечения, разумеется, озвучили их имена - заседание суда было открытым. Это - Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков. Пресс-секретарь Черёмушкинского районного суда Москвы Зоя Кравцова сообщила, что пока им придется находиться под стражей до 5 декабря.

Двое из них уже были судимы - за кражу и избиение людей. Зачем они приехали в Москву? По их словам, на заработки. Но вот вопрос - на какие? Избивать и грабить москвичей? Не про таких ли нежеланных "гостей" говорил мэр столицы Сергей Собянин?

Напомним, зверское избиение приезжими из Дагестана молодыми мужчинами в возрасте от 21 до 26 лет пассажира московского метро вызвало большой резонанс в обществе. Трое отморозков в вагоне метро на линии "Арбатско-Покровская" избили 25-летнего Романа, который, по иронии судьбы, тоже оказался не москвичом, а жителем Воронежа. Но он вступился за девушку, которую оскорбляли эти "джигиты". Они громко ругались матом, требовали уступить им место. При этом в вагоне были в основном женщины. Романа избили демонстративно жестоко, втроем, добивали лежавшего на полу вагона ногами. Всем, кто вмешается, обещали такую же экзекуцию. Понятно, что находившиеся в вагоне женщины в бой с отважными горцами не вступили.

А потом те трусливо сбежали на станции "Первомайская". Правда, как сообщил руководитель пресс-службы московской полиции полковник Владимир Васенин, их отловили через десять минут. Все доказательства их "геройства" были запечатлены на записях видеокамер.

В момент группового избиения они были пьяны. Затем протрезвели и выдавили из себя извинения. Но, думается, это им не зачтется - в момент задержания один из них бросился на полицейского с ножом. А это - уже покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов.

Поэтому, как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, СК инициировал вопрос о передаче уголовного дела о драке в московском метро из полиции в свое подразделение, так как там могут усматриваться признаки покушения на убийство. Этот вопрос инициирован руководителем Главного следственного управления СК по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством.