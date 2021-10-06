Большинство водителей следят за скоростью только под камерами

Большинство водителей Москвы и Подмосковья признались, что соблюдают разрешенную скорость только в зонах, где расположены камеры. Так, 79% опрошенных водителей (89% - в МО и 69% - в Москве) сообщили, что сбрасывают скорость до разрешенной непосредственно перед камерами.

Недавно эксперты заявляли, что за прошлый год существенно вырос коэффициент тяжелых травм в ДТП (рассчитывается из отношения количества аварий к числу погибших) - с 7,5 до 8,1. В первую очередь они связывают это с тем, что водители стали чаще превышать разрешенные скорости: на фоне ковидных ограничений трафика меньше и это заставляет сильнее разгоняться.

Большинство опрошенных водителей и пешеходов положительно оценивают использование метода "средней скорости" для безопасности на дорогах. Как следует из результатов, 64 процента водителей и 57 процентов пешеходов в Москве и Подмосковье одобряют применение метода контроля средней скорости на протяженном участке дороги. Предпосылкой для этого стал так называемый "эффект кенгуру", когда рекомендуемый скоростной режим соблюдается водителями только в зоне непосредственной близости к "камерам". Применение метода средней скорости поможет сделать транспортный поток более равномерным и безопасным, как считает значительная часть водителей. На это обратили внимание 62 процента респондентов в Москве и 72 - в Подмосковье.

Две трети опрошенных отрицательно относятся к законодательно закрепленной возможности превышать разрешенную скорость в пределах 20 км/ч

Также опрошенные считают этот способ контроля более разумным, так как за незначительные единичные случаи превышения водителями скорости, связанные с непредвиденными обстоятельствами на дороге, в этом случае не будут подвергаться санкциям со стороны властей. Кроме того, большинство респондентов не одобряют существующий установленный скоростной режим на дорогах. Две трети опрошенных отрицательно относятся к законодательно закрепленной возможности превышать разрешенную скорость в пределах 20 км/ч. Допустимый порог превышения, по мнению опрошенных, в среднем должен составлять около 10 км/ч. Оптимальная разрешенная скорость для города - 60 км/ч (сегодня с учетом нештрафуемого порога - это 80 км/ч). Среди эффектов, которые опрошенные ожидают от фотовидеофиксации, на первом месте - снижение количества нарушителей ПДД: так ответили 73 процента респондентов в Москве и 68 процентов в Подмосковье. Также опрошенные считают, что записи фотовидеофиксации можно будет использовать при возникновении других проблем, например, для поиска преступников (66 процентов в Москве и 62 процента в Подмосковье).

Особо респонденты отметили роль камер для безопасности пешеходов. В частности, 53 процента в москвичей и 54 процента жителей Подмосковья считают, что установка комплексов фотовидеофиксации делает ситуацию на дорогах и улицах более безопасной для пешеходов. Только пятая часть водителей и десятая часть пешеходов сказали, что негативно относятся к комплексам наблюдения. Например, 73 процента противников этого метода не уверены в корректности работы систем, а 18 процентов опасаются, что зафиксированные данные могут попасть к преступникам.