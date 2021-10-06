Эксперт рассказал, при каких условиях москвичи пересядут на электромобили

Расширение зарядной инфраструктуры и внедрение электрокаршеринга - вот два основных фактора, которые позволят интенсивнее развивать электротранспорт в Москве. Такое мнение высказал в комментарии для "РГ" основатель маркетплейса по аренде авто GetRentacar.com Александр Першиков.

Он напомнил, что в настоящее время в российской столице открыто около двухсот электрозаправочных станций. К концу 2021 года их число увеличится до 400, еще за год - до 600 штук, планирует столичный дептранс. Однако на данный момент большая часть ЭЗС находится в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), что не очень удобно для жителей других районов города.

- Размещение электрозаправочных станций в границах МКАД и за его пределами станет хорошим стимулом для москвичей перейти на электротранспорт, также, как и бесплатные парковки, отмена транспортного налога и субсидии на покупку электрокара. В 2021 году средняя стоимость автомобиля на электротяге в России примерно 2-4 млн рублей, поэтому частичная компенсация затраченных средств будет дополнительным драйвером для роста числа электрокаров в столице, - отмечает Першиков.

Кроме того, довольно простой способ, чтобы жители и гости Москвы могли оценить преимущества электрокаров и охотнее приобретали их, - запуск электрокаршеринга.

- В 2018 году тестировалась краткосрочная аренда 30 электромобилей, перемещаться на которых можно было по всему городу, но возвращать их приходилось только на парковки в пределах Садового кольца, что не очень удобно для пользователей. Если расширить географию присутствия шеринговых компаний и позволить их клиентам оставлять электрокар в удобных для них районах Москвы, безусловно, интерес к такому виду аренды возрастет, - уверен эксперт.

При этом среди преимуществ рынка аренды и каршеринга электрокаров перед обычным каршерингом он назвал экологичность, экономичность за счет разницы цен на электроэнергию и бензин, а также преференции для владельцев при эксплуатации.