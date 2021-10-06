Рафик Загрутдинов: Все четыре строящиеся хорды замкнутся в 2023 году

Все четыре строящиеся хорды замкнутся в 2023 году. Такую задачу ставит перед строителями мэр Москвы Сергей Собянин, напомнил сегодня на встрече с журналистами руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Это сложная задача, - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента "Российской газеты". - Но мы постараемся уложиться в срок". "Недавнее соединение двух хорд - Северо-Восточной и Северо-Западной - уже дало возможность проехать по бессветофорному пути с запада до Некрасовки, - продолжил Загрутдинов. - Правда, в этом направлении есть еще кусочек - вдоль Ботанического сада, который приходится объезжать по дублеру. Но в ближайшее время там будет закончено сооружение эстакады и тогда дорога будет прямой".

Все дорожные стройки в столице, отметил глава департамента, профинансированы бюджетом столицы в полном объеме, подчеркнул он. Главная проблема - нехватка кадров. 60 тысяч строителей, которые сейчас работают на объектах, финансируемых городом, по словам руководителя департамента, это лишь минимум, который позволяет вести работы без остановки. Но реальная потребность на 15 тысяч человек больше, и, чтобы привлечь их, в департаменте ведется работа.

По мнению Рафика Загрутдинова, очень перспективны попытки Минстроя разработать страховую систему в строительстве: "Она способна придать уверенности людям, которые приезжают на заработки в Москву, а следовательно, положительно повлияет и на решение кадрового вопроса".

Но и в условиях дефицита кадров департамент справился с девятимесячным планом дорожного строительства. Введено в строй уже 48 км дорог из предусмотренных адресно-инвестиционной программой 57,7 км, а план строительства искусственных сооружений - эстакад, тоннелей, а также пешеходных переходов даже перевыполнен - их открыто 28 и 17 соотвественно.