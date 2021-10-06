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06.10.2021 19:00
Рубрика: Легковые авто

Синоптик посоветовал московским водителям не менять резину в октябре

Текст: Юрий Зубко
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Менять летнюю резину на зимнюю москвичам в октябре не стоит, сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
Стоит ли мыть шины перед сезонным хранением

Согласно климатическим наблюдениям, задумываться о смене резины стоит не раньше 9-10 ноября, отметил метеоролог.

"Устойчивый переход температуры через 0 градусов при осреднении за последние 30 лет происходит в самых последних числах первой декады ноября - вот 10, 9 ноября. <…> Вот тогда этот вопрос будет актуален", - пояснил Вильфанд.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала, что стоимость зимних шин в России повысилась как минимум на 25 процентов еще до начала сезона. Средняя стоимость комплекта новой резины составила 44 070 рублей, бывшего в употреблении - 14 429 рублей.

При этом, по данным участников рынка, с 2014 года шины дорожали ежегодно на 3% при росте курса валют в два раза. Эксперты отмечают, что российские цены были на 25-30% ниже средних европейских.

Аналитики также отмечают, что самой распространенной у россиян является шипованная резина, ее выбирают 75 процентов автомобилистов. Остальные предпочитают "липучку" и всесезонные шины.