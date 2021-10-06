В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Главный санитарный врач Воронежской области Игорь Механтьев подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан.

До 30 октября первый компонент вакцины обязаны получить работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, транспорта (в том числе таксисты), торговли и общественного питания, гостиниц, офисов банков и других финансовых организаций, почтовых отделений, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, спорткомплексов, фитнес-клубов, бассейнов и аквапарков, учреждений бытовых услуг, ЖКХ и энергетики, театров, кинотеатров и концертных залов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Также обязательная вакцинация распространяется на сотрудников пунктов пропуска через государственную границу, вахтовиков и волонтеров, государственных и муниципальных служащих, работников региональных органов государственной власти и подведомственных им организаций.

Обязанность привиться не распространяется на людей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинам от COVID-19. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям предписано до 30 октября обеспечить прививку не менее 80 процентов персонала, а до конца ноября - вторым компонентом.

За последний месяц заболеваемость коронавирусом в Воронежской области выросла в полтора раза, еженедельный прирост числа заболевших увеличился в 35 раз - до 597 случаев в сутки. По состоянию на 6 октября в регионе привито более 743 тысяч человек (31,9 процента от населения региона).