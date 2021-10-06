Постановление главного государственного санитарного врача по Воронежской области от 6 октября 2021 года № 4 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по Воронежской области И.И.Механтьев, проанализировав заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), установил осложнение эпидемиологической ситуации по данной инфекции на территории Воронежской области.

За период с 07.09.2021г. по 06.10.2021 г. отмечается стабильный рост суточного показателя заболеваемости коронавирусной инфекции с 19,8 до 25,7 на 100 тысяч населения. Заболеваемость за указанный период регистрировалась на высоком уровне, составляя от 461 до 597 случаев в сутки, с увеличением еженедельного темпа прироста с 0,3 до 10,7 %.

Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией поддерживается преимущественно за счет лиц трудоспособного возраста от 18 до 65 лет, удельный вес которых составляет до 70%.

На 06.10.2021 г. привито против коронавирусной инфекции 734254 человека (31,9% от населения области), в том числе привиты двукратно 696148 (30,2% от населения области).

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции руководствуясь пунктом 6 части 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 66 раздела II. СП 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, с охватом не менее 80 % от общей численности.

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах:

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- транспортных услуг (транспорте общего пользования, такси);

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- торговли;

- общественного питания;

- гостиничных и иных услуг;

- клиентских подразделений финансовых организаций,

- услуг почтовой связи;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов;

- соляриев, бань, саун;

- физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных объектов;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. Сотрудникам государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; лицам, работающие вахтовым методом; волонтерам;

1.3. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов государственной власти Воронежской области и подведомственных им организаций.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с.п.п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

3. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Воронежской области, установленных п.1 Постановления:

3.1. В срок до 20.10.2021г. представить в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих, подлежащих иммунизации против новой коронавирусной инфекции;

3.2. В срок до 30.10.2021г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины, в срок до 30.11.2021г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников.

3.3. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

3.4. Усилить информационно - разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

4. Правительству Воронежской области:

4.1. Обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Воронежской области информацию об исполнении настоящего Постановления.

4.2. Организовать проведение разъяснительной работы с населением через средства массовой информации о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

4.3. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления.

5. Начальнику отдела эпидемиологического надзора, начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Воронежской области обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Главному врачу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области":

6.1. Осуществлять в ежедневном режиме мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в разрезе муниципальных образований, возрастных групп, декретированных контингентов;

6.2. Проводить в еженедельном режиме мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди привитых лиц

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.И.Механтьев







