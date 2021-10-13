Регионы ЦФО ужесточают ограничения из-за коронавируса

Обязательная вакцинация работников некоторых сфер, перевод школ и вузов на дистанционный режим работы, ежедневные транспортные рейды, введение системы QR-кодов при посещении заведений общепита, культурных и спортивных мероприятий - эти и другие антиковидные меры вынуждены вводить регионы ЦФО на фоне резкого роста заболеваемости населения коронавирусом.

33 тонны газа

В Воронежской области в последние дни прибавлялось по 630 новых случаев. До 70 процентов больных - люди от 18 до 60 лет. При этом свободных коек в ковидных стационарах осталось всего ничего. По состоянию на воскресенье их было около тысячи. Власти рассматривают возможность перепрофилировать под лечение пациентов с коронавирусом несколько социальных учреждений. Областной геронтологический центр в Воронеже уже расселили. Постояльцев перевезли в другие дома престарелых, а на их места заселят больных с COVID-19, которым уже не требуются кислородная поддержка и сложные медицинские манипуляции.

Параллельно идет оснащение клиник, ставших основными центрами лечения ковида в городе. На площадки областной больницы N 1 и "Электроники" перебросят крупные кислородные концентраторы из строящегося здания онкодиспансера. Также Минпромторг выделит региону 200 мобильных концентраторов. Итого в Воронежской области будет почти 600 таких устройств. Потребность в медицинском кислороде растет, а вырабатывает его в городе одно предприятие. Оно снабжает газом Конструкторское бюро химавтоматики, где производят ракетные двигатели. Чтобы передавать весь кислород медикам, Роскосмос (в подчинении которого находится КБ) решил прекратить огневые испытания двигателей в Воронеже до конца октября. Больницы смогут получать до 33 тонн газа в сутки.

Тем временем в регионах приняли очередной пакет ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. В Воронежской и Ивановской областях на минувшей неделе была введена обязательная вакцинация отдельных групп населения. До конца октября получить первый компонент прививки от коронавируса должно не менее 80 процентов работников образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, торговли, заведений общепита и гостиниц, МФЦ, банков и почты, ЖКХ и бьюти-сферы, спортивных и досуговых учреждений. Привиться обязаны также воронежские чиновники, вахтовики, волонтеры и сотрудники пунктов пропуска через госграницу с Луганской областью. Пока полный курс вакцинации прошло около 30 процентов воронежцев.

Для лиц старше 65 лет, которые не прошли курс вакцинации и не переболели коронавирусом в течение полугода, введен режим самоизоляции. Если нет прямой угрозы жизни и здоровью, гулять им разрешено только до ближайших магазинов, аптек и медицинских учреждений. Можно также выходить по особым нуждам и на работу - прихватив справку от руководства и/или служебное удостоверение.

Тревожная ситуация

В Костромской области из-за сложной ситуации с ковидом дополнительные места для коронавирусных больных оборудовали даже в областном наркодиспансере. А для выздоравливающих в загородном центре "Красная горка" открыли обсерватор, который должен снять нагрузку с красных зон, освободив там койки для тяжелых больных. В обсерватор из стационаров будут переводить тех, у кого первый после лечения тест на COVID-19 окажется отрицательным. Всего на 5 октября в Костромской области было развернуто 1300 коек для коронавирусных больных. В облздраве признают, что это больше, чем в период прошлогоднего ковид-пика.

Чтобы сдержать распространение заболевания, в регионе с 15 октября по 1 декабря отправят на самоизоляцию всех невакцинированных граждан старше 65 лет, а костромичей от 18 лет и старше будут пускать в театры, цирк, филармонию, кинотеатры, бассейны, кафе и так далее только при наличии QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном ковиде.

О том, что сейчас в регионе развернуто больше коек, чем на пике пандемии в прошлом году, заявил и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, назвавший ситуацию "очень тревожной": из 2972 специализированных коек на 6 октября заболевшими были заняты 2410.

- Чтобы достичь коллективного иммунитета, нам нужно привить в регионе около 800 тысяч человек. Пока вакцинировано только 47 процентов от этого числа, - привел неутешительные цифры глава области.

Чтобы передавать весь кислород в больницы, Роскосмос решил прекратить испытания двигателей в Воронеже до конца октября

Он заявил, что в ближайшее время будут ужесточены проверки соблюдения масочного режима в ТЦ, на транспорте и в других общественных местах, для невакцинированных и непереболевших сотрудников предприятий и организаций будет рекомендована удаленка, а для людей старше 65 - самоизоляция. В формате дистанта власти планируют проводить также встречи и заседания.

И билет, и сертификат

Во Владимирской области запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек, а на те, что разрешены, допускают теперь только при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Исключительно при предъявлении сертификата о полном курсе вакцинации или перенесенном ковиде начал продавать билеты на домашние матчи команды ярославский хоккейный клуб "Локомотив".

Воронежцам с 11 октября ограничили посещение театров, музеев, спортклубов, бассейнов, зоопарков, гостиниц и заведений общепита. Лица младше 18 лет могут попасть туда только в сопровождении взрослых, а взрослые - только при наличии паспорта и QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 либо перенесенное заболевание. Сертификат о прививке действует год, о выздоровлении - шесть месяцев.

12 октября приостановлена деятельность воронежских концертных площадок, ярмарок и розничных рынков по продаже непродовольственных товаров. Кафе и рестораны теперь работают только до девяти вечера.

Брянские организации общепита открыты до полуночи, в них запрещено проводить корпоративы. Введен полный запрет на массовые развлекательные мероприятия, а на зрелищные и прочие публичные активности допускаются не более 50 человек, при этом согласование с Роспотребнадзором обязательно. Спортивные соревнования - без зрителей. В торговых центрах дети могут появляться только в сопровождении родителей, да и детские развлекательные центры закрыты.

При этом оперштаб предложил предприятиям общественного питания и учреждениям культуры организовать свободные от инфекции зоны, доступ в которые возможен только при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации.

И снова здравствуй, онлайн-урок

Все школы Воронежа, а также организации, которые занимаются образовательными программами и спортподготовкой, с 12 октября перешли на дистанционный режим. Каникулы у ребят наступят раньше обычного и продлятся с 25 октября по 3 ноября. Работодателям рекомендовали перевести на удаленку или отправить в оплачиваемый отпуск тех сотрудников, чьи дети ходят в начальную школу. Вузы тоже отправляют студентов по домам. Так, Воронежский госуниверситет уже объявил, что все занятия будут идти в дистанционном формате, пока не улучшится эпидобстановка. Очное присутствие возможно только для участников научных исследований, которые невозможно прервать или вести без доступа к лабораторному оборудованию.

Между тем и бизнес, и некоммерческие организации региона надеются на то, что жесткие меры введены на непродолжительный срок. В фитнес-клубах призывают своих непривитых членов не отказываться от абонементов. Театры Воронежа просят зрителей, имеющих QR-код, обратить внимание на октябрьские спектакли: часть проданных ранее мест наверняка освободится. Дирекция детского фестиваля "Маршак" (он должен пройти с 22 октября по 8 ноября) подчеркнула, что для малышей и школьников правила посещения не изменились, а у их родителей есть пара недель на то, чтобы сделать прививку или найти для своих чад других сопровождающих.

Комментарий

Павел Колесник, глава управления Роспотребнадзора по Ивановской области:

- Человек имеет право отказаться от вакцинации против коронавирусной инфекции, как и от любой другой прививки. Но тогда работодатель будет обязан временно отстранить его от работы либо до прохождения курса вакцинации, либо до улучшения эпидемиологической ситуации. Исключение составят те, кто имеет противопоказания, женщины в декретном отпуске и сотрудники, которые находятся в длительной командировке. В противном случае руководителя предприятия могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа. По решению суда деятельность такой организации может быть приостановлена.