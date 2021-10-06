В Благовещенске собака напала на годовалую девочку

В Благовещенске прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки бойцовской породы на годовалого ребенка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области, инцидент случился днем 5 октября на улице Театральной. Собака набросилась на девочку, когда та в сопровождении мамы выходила из подъезда. Намордника на животном не было.

Сейчас надзорное ведомство выясняет обстоятельства происшествия и проверяет соблюдение законодательства о несовершеннолетних. Также проверку проводит благовещенская полиция.