"Воздушную карусель" впервые отработают Ка-27 на учениях ТОФ

Вертолетчики Тихоокеанского флота впервые применят элемент тактической обороны "воздушная карусель" в ходе двустороннего бригадного тактического учения в Приморье, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"Воздушная карусель" из пары вертолетов Ка-27ПС морской авиации ТОФ будет апробирована на этапе высадки на необорудованное побережье тактической группы воздушного десанта. Две винтокрылых машины будут "кружить" над назначенным районом для вскрытия наземной обстановки на наличие засад, которые могут сорвать высадку десанта", - уточнил сотрудник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3-го ранга Илья Колесников.

Напомним, две бригады морской пехоты ТОФ, дислоцированные в Приморье и на Камчатке, в полном составе принимают участие в двустороннем бригадном тактическом учении на полигоне "Клерк" в Приморском крае. Более пяти тысяч военнослужащих разыграют основной эпизод с боевой стрельбой и высадкой морского и воздушного десанта на необорудованное побережье. Во время активной фазы учений будет задействовано более 900 единиц вооружения и военной техники, около 15 кораблей и судов обеспечения ТОФ, более десяти самолетов и вертолетов армейской и морской авиации.

Завершатся учения соединений морской пехоты Тихоокеанского флота 8 октября.