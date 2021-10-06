Новости

В приморском нацпарке нашли новый вид летучих мышей 05:13
Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров 05:04
СМИ: Глава КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Италию 04:57
"Воздушную карусель" впервые отработают Ка-27 на учениях ТОФ 04:13
Киноэкипаж начнет съемки фильма на МКС 6 октября 04:13
Эпидемиолог назвал особенности распространения дельта-штамма SARS-CoV-2 03:50
Врач Тяжельников рассказал о рационе питания в холодное время года 03:31
Рогозин перечислил запланированные до конца 2021 года пуски ракет 02:29
Госдеп США отчитался о сокращении числа атомных боеголовок 01:59
В Тунисе трое военнослужащих погибли в результате крушения вертолета 01:36
В США водолазы нашли возможное место утечки нефти у берегов Калифорнии 01:20
Завальный: Запуск "Северного потока-2" зависит от политики Европы 00:27
Врио тренера "Локомотива" стал Лоськов 00:27
Пресс-секретарь Трампа раскрыла тайну его оранжевого лица в 2017 году 05.10.2021
УЕФА презентовал логотип Евро-2024 05.10.2021
Карпин не намерен уговаривать Дзюбу возвращаться в сборную 05.10.2021
Певица Адель возвращается на сцену спустя шесть лет 05.10.2021
Генпрокурор Молдавии отстранен от должности из-за подозрений в коррупции 05.10.2021
В Минздраве предупредили об опасном последствии COVID-19 05.10.2021
Патриарх Кирилл и Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве 05.10.2021
Видео: Нурмагомедов провел дуэль взглядов с Роналду 05.10.2021
Частные инвесторы вложили в производство "Спутник V" 30 млрд рублей 05.10.2021
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России 05.10.2021
Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V" 05.10.2021
Путин встретился с Жириновским 05.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 04:13
Рубрика: Власть

"Воздушную карусель" впервые отработают Ка-27 на учениях ТОФ

Текст: Александр Филимоненко

Вертолетчики Тихоокеанского флота впервые применят элемент тактической обороны "воздушная карусель" в ходе двустороннего бригадного тактического учения в Приморье, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

Фото: Минобороны РФ
Китай заинтересовали российские палубные вертолеты

"Воздушная карусель" из пары вертолетов Ка-27ПС морской авиации ТОФ будет апробирована на этапе высадки на необорудованное побережье тактической группы воздушного десанта. Две винтокрылых машины будут "кружить" над назначенным районом для вскрытия наземной обстановки на наличие засад, которые могут сорвать высадку десанта", - уточнил сотрудник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3-го ранга Илья Колесников.

Напомним, две бригады морской пехоты ТОФ, дислоцированные в Приморье и на Камчатке, в полном составе принимают участие в двустороннем бригадном тактическом учении на полигоне "Клерк" в Приморском крае. Более пяти тысяч военнослужащих разыграют основной эпизод с боевой стрельбой и высадкой морского и воздушного десанта на необорудованное побережье. Во время активной фазы учений будет задействовано более 900 единиц вооружения и военной техники, около 15 кораблей и судов обеспечения ТОФ, более десяти самолетов и вертолетов армейской и морской авиации.

Завершатся учения соединений морской пехоты Тихоокеанского флота 8 октября.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Приморский край

Главное сегодня

Актриса Юлия Пересильд с борта МКС рассказала о впечатлениях от полета
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Instagram снова начал "падать" в России и других странах
Голикова назвала главную группу риска по заболеваемости COVID-19
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
В ПФР сообщили об изменениях в назначении пенсии по инвалидности
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника