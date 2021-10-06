Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином

Из-за горючего недоразумения покупатель даже не смогла доехать до дома. Между тем смысл покупки автомобиля в том, чтобы было на чем ездить. Неудивительно, что разочарованная в своих лучших чувствах женщина пошла в суд.
"После заключения договора купли-продажи Ф., управляя приобретенным автомобилем, двигалась в сторону дома в г. Дивногорск, однако при подъеме в гору автомобиль "заглох", двигатель автомобиля перестал заводиться, о чем истица сразу поставила в известность ответчика, - говорится в определении кассационного суда. - Согласно заключению специалиста причиной выхода из строя двигателя внутреннего сгорания транспортного средства MITSUBISHI PADJERO является добавление в топливную систему присадок (добавок) кустарного производства, не предусмотренных заводом-изготовителем ТС. Тем самым по договору купли-продажи ей ответчиком передан автомобиль с существенными недостатками, которые повлекли невозможность его использования". В свою очередь, продавец искренне удивился: при чем тут он?
Мол, старые машины часто ломаются, такова их карма. Раз в момент продажи автомобиль был на ходу, то вопрос закрыт, считал он. "Ответчик полагает, что у него отсутствовала вина в произошедшей поломке двигателя, поскольку автомобиль имеет пробег свыше гарантированного заводом-изготовителем, о чем знала покупатель".
Продавец был уверен, что в данном судебном процессе все выйдет в его пользу. Не вышло. Суд решил иначе. "Судебная коллегия полагает, что действительно покупатель Ф. намеревалась использовать приобретенное транспортное средство по его прямому функциональному назначению для передвижения, однако в связи с поломкой двигателя и необходимостью осуществления ремонта понесла убытки, что привело к нарушению ее права, которое подлежало судебной защите", - говорится в определении.
С ответчика были взысканы убытки, связанные с ремонтом автомобиля, - 112 тысяч 690 рублей, проведением досудебной экспертизы - 20 тысяч рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами - 698 рублей (так как, отказавшись платить добровольно, он оказался у женщины в долгу, а за время разбирательства на долг набежали проценты).
В целом, как рассказывают юристы, вернуть назад машину, купленную с рук, непросто. Здесь надо доказать вину продавца.
Например, что он умышленно скрыл какие-то серьезные дефекты.
И еще должно быть юридически установлено, что дефекты не возникли уже после покупки, скажем, из-за того, что новый владелец неумеха и водит так, что в машине все сыплется.
Если же свежеприобретенный автомобиль сломается в первую поездку и не доедет до гаража, он очень поможет новому хозяину добиться правды.
Хотя, конечно, поначалу испортит настроение.
Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России:
При покупке б/у автомобиля необходимо максимально подробно выяснить его общее техническое состояние, число собственников с момента первой покупки, изучить документы на машину. Продавцы специально создают условия, при которых сложно определить факт кузовного ремонта. Закон о защите прав потребителей тут не работает. Все риски покупатель берет на себя. Если продавец, заведомо зная, умолчал о каком-либо недостатке автомобиля, договор купли-продажи можно расторгнуть. Возврат денег - только через суд. Перед этим покупателю необходимо направить продавцу в письменной форме уведомление об отказе от исполнения договора.
Суд отказал в иске покупателю машины со сломанной КПП
Автомобиль был куплен с рук и серьезного беспокойства новому владельцу не доставлял. Но однажды мужчина приехал в автосервис, чтобы заменить магнитолу. Вот тогда и вскрылась неприятная правда о КПП. Вместо мелкой услуги автолюбитель получил крупную: ему заменили не только радио, но и коробку передач.
Покупатель решил, что взвалит свои проблемы на продавца, и пошел в суд.
"При совершении сделки истец осмотрел автомобиль, запустил двигатель, проверил работоспособность элементов управления и вспомогательных функций. Впоследствии было установлено, что проданный истцу товар непригоден для целей, для которых он приобретался, поскольку имел неисправность механической коробки передач. В результате чего истец просил взыскать с ответчика стоимость приобретенной КПП, запасных частей, трансмиссионного масла, стоимость работ", - рассказывают в Пудожском районном суде.
Ответчик с иском не согласился, указав, что проданный автомобиль был исправен, о наличии каких-либо технических неисправностей в механической коробке передач ему известно не было. При приобретении машины истец не был лишен возможности провести его диагностику. С учетом того, что автомобиль был неновым, покупатель должен был предвидеть возможные неисправности, которые могли возникнуть в связи с его эксплуатацией. Так полагал продавец. И в данном случае он оказался прав.
"Суд, проанализировав собранные доказательства, пришел к выводу о необоснованности заявленных требований, поскольку на момент заключения договора купли-продажи автомобиля и его передачи истцу разногласий по качеству товара между продавцом и покупателем не имелось, истец был удовлетворен качеством передаваемого ему товара, продавец до заключения договора предоставил покупателю возможность осмотреть транспортное средство и передал покупателю транспортное средство в том состоянии, которое устраивало истца при заключении сделки", - сообщили в Пудожском районном суде.э
Еще одна серьезная проблема, которая может подстерегать покупателя авто, вовсе не скрытые неисправности, а скрытые долги. Неизвестно, что хуже. Ведь сломанная машина по крайней мере остается у человека. Пусть не ездит, зато своя. Если же окажется, что машина находится в залоге у банка, ее заберут со всеми ее поломками. И чини потом свое разбитое сердце.
По счастью, обнаружить долги сейчас проще простого. Для этого надо проверить автомобиль в специальной базе нотариата: реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Если машины в списках нет, надо получить у нотариуса официальную справку. Она защитит покупателя от потерь, если кто-то потом предъявит претензии. Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, всего ресурсом воспользовались 14,9 миллиона раз.