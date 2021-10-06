Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции заставил заплатить компенсацию жителя Красноярска, продавшего японский джип с некачественным бензином в баке.

Даже бензин в продаваемом вами автомобиле должен быть надлежащего качества. Иначе придется платить: ведь окажется, что "не в коня корм"... Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Из-за горючего недоразумения покупатель даже не смогла доехать до дома. Между тем смысл покупки автомобиля в том, чтобы было на чем ездить. Неудивительно, что разочарованная в своих лучших чувствах женщина пошла в суд.

"После заключения договора купли-продажи Ф., управляя приобретенным автомобилем, двигалась в сторону дома в г. Дивногорск, однако при подъеме в гору автомобиль "заглох", двигатель автомобиля перестал заводиться, о чем истица сразу поставила в известность ответчика, - говорится в определении кассационного суда. - Согласно заключению специалиста причиной выхода из строя двигателя внутреннего сгорания транспортного средства MITSUBISHI PADJERO является добавление в топливную систему присадок (добавок) кустарного производства, не предусмотренных заводом-изготовителем ТС. Тем самым по договору купли-продажи ей ответчиком передан автомобиль с существенными недостатками, которые повлекли невозможность его использования". В свою очередь, продавец искренне удивился: при чем тут он?

Мол, старые машины часто ломаются, такова их карма. Раз в момент продажи автомобиль был на ходу, то вопрос закрыт, считал он. "Ответчик полагает, что у него отсутствовала вина в произошедшей поломке двигателя, поскольку автомобиль имеет пробег свыше гарантированного заводом-изготовителем, о чем знала покупатель".

Продавец был уверен, что в данном судебном процессе все выйдет в его пользу. Не вышло. Суд решил иначе. "Судебная коллегия полагает, что действительно покупатель Ф. намеревалась использовать приобретенное транспортное средство по его прямому функциональному назначению для передвижения, однако в связи с поломкой двигателя и необходимостью осуществления ремонта понесла убытки, что привело к нарушению ее права, которое подлежало судебной защите", - говорится в определении.

133 тысячи рублей с лишним заплатит продавец автомобиля, в котором сразу после покупки полетел двигатель из-за плохого бензина

С ответчика были взысканы убытки, связанные с ремонтом автомобиля, - 112 тысяч 690 рублей, проведением досудебной экспертизы - 20 тысяч рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами - 698 рублей (так как, отказавшись платить добровольно, он оказался у женщины в долгу, а за время разбирательства на долг набежали проценты).

В целом, как рассказывают юристы, вернуть назад машину, купленную с рук, непросто. Здесь надо доказать вину продавца.

Например, что он умышленно скрыл какие-то серьезные дефекты.

И еще должно быть юридически установлено, что дефекты не возникли уже после покупки, скажем, из-за того, что новый владелец неумеха и водит так, что в машине все сыплется.

Если же свежеприобретенный автомобиль сломается в первую поездку и не доедет до гаража, он очень поможет новому хозяину добиться правды.

Хотя, конечно, поначалу испортит настроение.

Компетентно

Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России:

При покупке б/у автомобиля необходимо максимально подробно выяснить его общее техническое состояние, число собственников с момента первой покупки, изучить документы на машину. Продавцы специально создают условия, при которых сложно определить факт кузовного ремонта. Закон о защите прав потребителей тут не работает. Все риски покупатель берет на себя. Если продавец, заведомо зная, умолчал о каком-либо недостатке автомобиля, договор купли-продажи можно расторгнуть. Возврат денег - только через суд. Перед этим покупателю необходимо направить продавцу в письменной форме уведомление об отказе от исполнения договора.