На Алтае прошли самые необычные "Шукшинские дни"

Но, похоже, это был бесполезный шаг: ситуация с ковидом в регионе не улучшилась. Зато за 45 лет Шукшинских чтений мы получили самый необычный фестиваль - без красных дорожек, дорогих во всех отношениях гостей, без излишней шумихи и привычного, милого сердцам многих сидения на горе Пикет. Все происходило под крышами - театров и кинозалов, музеев и библиотек.

Дух Шукшинских дней полнее всего, пожалуй, проявился на выставке "Народное вече на Пикете. Век ХХ", составленной из документальных материалов фонда ГМИЛИКА (Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая). Здесь можно увидеть афиши первых Шукшинских чтений и пропуска на мероприятия, вырезки из советских газет, книги литературоведа, критика и основоположника шукшиноведения на Алтае Виктора Горна. А также фотографии матери Василия Макаровича и знаменитых гостей фестиваля - Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Василия Белова, Валерия Золотухина, Анатолия Заболоцкого, Алексея Ванина, Любови Соколовой, Михаила Евдокимова... Представлены и фрагменты режиссерских разработок супругов Григорьевых, связанных с творчеством и жизнью Шукшина.

Выставка помогает оценить степень трансформации Шукшинских праздников. Они стали намного масштабнее, приросли различными мероприятиями и направлениями. Но в то же время ушли в прошлое честные, доверительные разговоры о судьбе культуры, страны, народа, ради которых собирались на Пикете люди со всей страны. Народное вече заменили на вечера торжественных открытий и закрытий. И знаменитый шукшинский нерв ушел.

На одном из монтажных листов документального фильма "На родине Шукшина", выпущенного на экраны в 1983 году, Ренита Григорьева написала: "Секрет Шукшина в нераздельности его судьбы с судьбой народа". На нынешних литературных встречах в Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова одна из московских писателей заметила, что Шукшин в мировосприятии народа как луна в ее различных фазах. Сейчас - убывающая фаза луны.

Убывание было заметно, в частности, во время конкурса короткометражек, который проходил в кинотеатре "Премьера". Уютный кинозал единственного в Барнауле госкинотеатра вместимостью 94 зрителя опечалил обилием пустых кресел. В первый день конкурсной программы замечательные в своей искренности и антигламурности работы молодых режиссеров из разных городов России, по подсчетам корреспондента "РГ", смотрели восемь человек, в во второй - двадцать. И это в городе, где есть институт культуры и несколько других вузов. И это с бесплатным входом и возможностью высказаться каждому.

Шукшин не любил фанфары и шумиху. Ковидные передряги выявили давно назревшее: пора переосмыслить формат "Шукшинских дней". И делать это надо публично. Как в первые годы народных вече на Пикете. Пусть выскажутся простые люди и авторитетные деятели культурной и общественной жизни края и страны: какой нам нужен Шукшин?

Кому достались лавры

Главный приз кинофестиваля присудили фильму "История одной картины" режиссера Руслана Магомадова. Памятный знак с именем победителя и названием фильма установлен на аллее звезд - победителей Шукшинского кинофестиваля, открытой летом в усадьбе ГМИЛИКА. Среди короткометражных картин главный приз достался фильму "Ку-Ку" режиссера Светланы Белоруссовой из Санкт-Петербурга.