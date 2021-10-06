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06.10.2021 09:20
Рубрика: Культура

На Алтае прошли самые необычные "Шукшинские дни"

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 229(8580)
Второго октября в Сростках завершилась программа "Шукшинских дней на Алтае". Главный итог этого фестиваля в том, что он все-таки состоялся. Праздничные мероприятия традиционно проводились в третьей декаде июля, однако ковидные опасения вынудили организаторов сдвинуть сроки на конец сентября.
Может быть, это жители алтайского села зашли посмотреть конкурсный кинопоказ? Нет, героев шукшинских рассказов изображают актеры театра драмы. Фото: Андрей Каспришин Может быть, это жители алтайского села зашли посмотреть конкурсный кинопоказ? Нет, героев шукшинских рассказов изображают актеры театра драмы. Фото: Андрей Каспришин
Может быть, это жители алтайского села зашли посмотреть конкурсный кинопоказ? Нет, героев шукшинских рассказов изображают актеры театра драмы. Фото: Андрей Каспришин

Но, похоже, это был бесполезный шаг: ситуация с ковидом в регионе не улучшилась. Зато за 45 лет Шукшинских чтений мы получили самый необычный фестиваль - без красных дорожек, дорогих во всех отношениях гостей, без излишней шумихи и привычного, милого сердцам многих сидения на горе Пикет. Все происходило под крышами - театров и кинозалов, музеев и библиотек.

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Дух Шукшинских дней полнее всего, пожалуй, проявился на выставке "Народное вече на Пикете. Век ХХ", составленной из документальных материалов фонда ГМИЛИКА (Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая). Здесь можно увидеть афиши первых Шукшинских чтений и пропуска на мероприятия, вырезки из советских газет, книги литературоведа, критика и основоположника шукшиноведения на Алтае Виктора Горна. А также фотографии матери Василия Макаровича и знаменитых гостей фестиваля - Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Василия Белова, Валерия Золотухина, Анатолия Заболоцкого, Алексея Ванина, Любови Соколовой, Михаила Евдокимова... Представлены и фрагменты режиссерских разработок супругов Григорьевых, связанных с творчеством и жизнью Шукшина.

Выставка помогает оценить степень трансформации Шукшинских праздников. Они стали намного масштабнее, приросли различными мероприятиями и направлениями. Но в то же время ушли в прошлое честные, доверительные разговоры о судьбе культуры, страны, народа, ради которых собирались на Пикете люди со всей страны. Народное вече заменили на вечера торжественных открытий и закрытий. И знаменитый шукшинский нерв ушел.

На одном из монтажных листов документального фильма "На родине Шукшина", выпущенного на экраны в 1983 году, Ренита Григорьева написала: "Секрет Шукшина в нераздельности его судьбы с судьбой народа". На нынешних литературных встречах в Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова одна из московских писателей заметила, что Шукшин в мировосприятии народа как луна в ее различных фазах. Сейчас - убывающая фаза луны.

Фото: Театр-фестиваль "Балтийский дом"
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Убывание было заметно, в частности, во время конкурса короткометражек, который проходил в кинотеатре "Премьера". Уютный кинозал единственного в Барнауле госкинотеатра вместимостью 94 зрителя опечалил обилием пустых кресел. В первый день конкурсной программы замечательные в своей искренности и антигламурности работы молодых режиссеров из разных городов России, по подсчетам корреспондента "РГ", смотрели восемь человек, в во второй - двадцать. И это в городе, где есть институт культуры и несколько других вузов. И это с бесплатным входом и возможностью высказаться каждому.

Шукшин не любил фанфары и шумиху. Ковидные передряги выявили давно назревшее: пора переосмыслить формат "Шукшинских дней". И делать это надо публично. Как в первые годы народных вече на Пикете. Пусть выскажутся простые люди и авторитетные деятели культурной и общественной жизни края и страны: какой нам нужен Шукшин?

Кому достались лавры

Главный приз кинофестиваля присудили фильму "История одной картины" режиссера Руслана Магомадова. Памятный знак с именем победителя и названием фильма установлен на аллее звезд - победителей Шукшинского кинофестиваля, открытой летом в усадьбе ГМИЛИКА. Среди короткометражных картин главный приз достался фильму "Ку-Ку" режиссера Светланы Белоруссовой из Санкт-Петербурга.

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