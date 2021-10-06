В Дагестане из-за дождей учащимся разрешили не ходить в школы

В Дагестане последнюю неделю в регионе не прекращаются дожди. Улицы Махачкалы и других городов превратились в реки. Соцсети переполнены фото и видео, с каким трудом школьникам приходится добираться до места учебы, а их родителям на работу.

"В целях безопасности жизни и здоровья детей в сложившихся неблагоприятных погодных условиях, минобрнауки РД рекомендует перевести учащихся 1-4 классов в формат дистанционного или электронного обучения с 6 по 10 октября", - сообщили "РГ" в министерстве.

Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" проинформировал, что из-за выпадения обильных осадков в подтопленном состоянии оказалась одна из ключевых подстанций Махачкалы - "Приморская". Этот энергообъект обеспечивает энергоснабжение густонаселенного микрорайона, включая социально значимые организации, в том числе объекты здравоохранения.

"Подтопление подстанции может спровоцировать технологические нарушения и отключение энергоснабжения части потребителей столицы Дагестана", - утчнили в компании.